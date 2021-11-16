Мужчина продал арендованную машину в Нур-Султане

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”.

Полицейские задержали мужчину, который продал арендованный автомобиль в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился житель города с заявлением о том, что малознакомый ему мужчина обманным путем завладел его автомашиной. В ходе расследования установлено, что 29-летний мужчина под предлогом аренды на два месяца взял у своего знакомого автомашину "Газель" с российскими номерами, – пишет официальный сайт МВД РК.

Пообещав отдать деньги через пару дней, он взял ключи от транспорта и исчез. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по месту проживания. Выяснилось, что авто он успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.

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