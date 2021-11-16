Практику журналистских антикоррупционных расследований предложили внедрить в Казахстане

Другая инициатива – упрощение публичной информации.

В концепции антикоррупционной политики предлагается внедрить практику коррупционного расследования для представителей СМИ, сообщил на заседании с представителями гражданского общества председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдельный блок концепции антикоррупционной политики посвящен совершенствованию института общественного контроля в сфере противодействия коррупции. Планируем усилить роль общественных советов в вопросах превенции коррупции. Внешние и внутренние анализы коррупционных рисков в госорганах будут проводиться с их участием. С ними же будут обсуждаться результаты этих анализов. В дальнейшем общественные советы смогут мониторить исполнение выполненных рекомендаций, – сказал Ахметжанов.

Другая инициатива – упрощение публичной информации. По словам главы Антикора, важно исключить чиновничий формат информирования, чтобы госаппарат разговаривал с гражданами на одном языке.

Он добавил, что планируется изменить формат публичного информирования путем упрощения интерфейса, порталов открытых бюджетов и открытых данных.

Уделяем большое внимание роли СМИ в противодействии коррупции. В западных странах одна только публикация о подозрении коррупции в СМИ является поводом для соответствующих проверок. Поэтому предлагается внедрить институт коррупционного расследования, установить законодательные пределы и гарантии защиты прав журналистов. Все эти меры окажут хороший превентивный эффект, – заявил председатель Агентства.

В целом, по его словам, в работу концепции антикоррупционной политики активно подключились все неравнодушные граждане и представители НПО.

Концепция предусматривает шесть основных блоков, направленных на формирование добропорядочного общества, исключение возможной коррупции, обеспечение неотвратимости наказания, транспарентности бюджетных процессов, внедрение антикоррупционных стандартов.

Важно понимать, что агентство не в силах единолично побороть коррупцию. Необходимо активное вовлечение всего гражданского общества. Поэтому общественная активность обрела особую значимость при разработке проекта концепции антикоррупционной политики на предстоящие пять лет, – заключил Ахметжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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