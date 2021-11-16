Технический сбой произошел в ЦОНах Казахстана

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Недоступны некоторые услуги.
В ЦОНах Казахстана произошел технический сбой, передает Zakon.kz.
Сейчас недоступны услуги "Регистрация по месту жительства населения РК" и "Снятие с регистрации по месту жительства населения РК".
Указанные сбои происходят периодически после обновления ГБД РН со стороны МЦРИАП и АО "Национальные информационные технологии", осуществляющих техническое сопровождение ГБД РН.
По завершении наладочных работ сервис услуги по регистрации и снятию с регистрации по месту жительства миграционной службой будут возобновлены, – сообщили в Комитете миграционной службы МВД РК.
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