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КФГД переведет 15% активов в иностранную валюту

КФГД переведет 15% активов в иностранную валюту Фото: КФГД
АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – КФГД) принял решение о пересмотре инвестиционной политики.

Решение принято в целях эффективного управления валютным риском и риском ликвидности.

В настоящее время КФГД инвестирует активы исключительно в финансовые инструменты в национальной валюте, однако новое решение Совета директоров КФГД предусматривает постепенное увеличение доли активов в иностранной валюте до 15%.

В соответствии с законом РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", КФГД гарантирует депозиты не только в национальной валюте, но и в иностранной.

В целях повышения эффективности управления активами, совет директоров КФГД принял решение о необходимости диверсификации активов специального резерва, сформированного для выплаты гарантийного возмещения, посредством приобретения казначейских облигаций США.

Данные ценные бумаги – инвестиции с наивысшими надежностью и ликвидностью, поскольку обладают высоким рейтингом и низким кредитным риском, так как выплаты по ним гарантируются правительством США.

По состоянию на 1 июля 2023 года размер специального резерва КФГД составляет 944 млрд тенге.

"Таким образом, КФГД продолжает свою работу по обеспечению бесперебойного выполнения своих обязательств перед вкладчиками по выплате гарантийного возмещения, что в конечном итоге, направлено на защиту прав и интересов клиентов банков – физических лиц и поддержание стабильности банковского сектора".

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Анастасия Московчук
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