Бьюти-услуги в Казахстане подорожали на 15% за год

По итогам 2022 года казахстанские салоны красоты, косметологические центры и парикмахерские оказали услуги на 89,9 млрд тенге. При этом стоимость этих услуг выросла более чем на 15%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 27 июля, по состоянию на июнь 2023 года услуги салонов красоты и парикмахерских в Казахстане подорожали на 15,1% по сравнению с июнем 2022-го. При этом объем услуг в этой сфере увеличился.

За 2022 год женские парикмахерские в РК оказали услуги на 28,5 млрд тенге – в 4,1 раза больше, чем в 2021 году. Мужские парикмахерские заработали 10,6 млрд тенге (на 4,2 млрд тенге больше), объем косметологических услуг в 2022-м составил 22,2 млрд тенге (по сравнению с составил 10,4 млрд тенге годом ранее).

"Прочие услуги в салонах красоты составили 28,4 млрд тенге (в 2021 году – 11,2 млрд тенге)", – добавили в статистическом ведомстве.

О том, как сэкономить на салонах красоты при помощи альтернативных средств из аптеки, можно прочесть здесь.