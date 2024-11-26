Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки

Дед Мороз, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 11:52 Фото: pexels
Стоимость вызова на дом новогодних персонажей выросла за год на 20%. Если в 2023 году получасовой визит Деда Мороза и его внучки в среднем по стране обходился от 10 до 15 тыс. тенге, то сегодня 30 минут стоят от 12 тыс. тенге в зависимости от даты и часа, сообщает Zakon.kz.

Интересно, что стоимость посещения Деда Мороза и Снегурочки сильно варьируется по городам и регионам республики. Так, в Шымкенте эту услугу можно оформить за 13 тыс. тенге, а в Караганде или Уральске ни один сказочный персонаж к вам не придет, если не получит минимально 15 тыс. тенге. И совсем невыгодно работать Дедом Морозом в Кызылорде – там ценники не повышаются выше 10 тыс. тенге.

А вот в Астане и Алматы – для актеров, подрабатывающих в новогодние праздники — настоящее раздолье! Вот, например, какое предложение в южной столице Казахстана:

"VIP-Дед Мороз! Трансфер до загородной резиденции Деда Мороза, чаепитие со Снегурочкой, сладкие пироги, вручение подарков, активные игры, видео- и фотосессия. Всего за 65 тысяч тенге, за второго и следующих детей – 35 тысяч тенге".объявление на сайте услуг

Или вот:

"30 минут интерактива с детками, гостями в Астане. Флешмоб. Стоимость: 50 000 тенге. 30, 31 декабря, 1 и 2 января — двойной тариф. Шикарные костюмы, продуманные до мелочей. Артисты театра. Снегурочка модельной внешности. В конце используем искусственный снег".объявление на сайте услуг

Актеры театров и самодеятельные аниматоры в Астане и Алматы с нетерпением ждут зимних праздников, — рассказал директор ивент-агентства Диаз Окасов. Цены растут из-за огромного спроса и, конечно, из-за инфляции.

"Если вы загляните на любой сайт объявлений в Алматы, то найдете несколько сотен объявлений. При этом цены будут колебаться от 15 до 100 тысяч тенге за полчаса аниматорской работы. А в канун Нового года – 31 декабря – прайс начнет меняться по часам. Скажем, в 10 утра заказ будет стоить 15 тыс. тенге, а в 21.00 – уже 20 тыс. тенге".Диаз Окасов

Вообще же в мире существует Christmas Price Index (Индекс Санта-Клауса) – экономический индикатор, поддерживаемый американским банком PNC Wealth Management, который отслеживает стоимость в долларах США товаров, упомянутых в рождественской песне "Двенадцать дней Рождества". Сюда же входит "Индекс рождественских развлечений", определяющий стоимость и услуг новогодних персонажей.

Если же методологию этого индекса применить к нам, то мы увидим, что в 2019 году услуги Снегурочки и Деда Мороза стоили в среднем 5 500 тенге, в 2020 году поздравление стоило в среднем 8 000 тенге, а в 2024 году – 12 000 тенге. Таким образом, за пять лет цена на вызов Деда Мороза выросла более чем в два раза.

Ранее мы сообщили, что в ноябре в Казахстане начался рост цен на основные продукты питания.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Как изменились курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 26 ноября
недвижимость, доллар
Как курс доллара отразится на стоимости недвижимости и аренды в Казахстане
график экономика
Спасение в тенге: россияне ищут убежища в фондовом рынке Казахстана
Андрей Валентинов
Казахстан 2024 год Развлечения Цены Новый год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
подарки на новый года знаки зодиака
Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: