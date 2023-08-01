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Законодательство РК

Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности

Казахстан переводы предприниматели Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил по поводу ответственности за использования мобильных переводов предпринимателями, в частности, владельцев овощных лавок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас владельцы овощных лавок не имеют QR-кода, а просят перечислять деньги переводом, глава Минфина пообещал отработать этот вопрос с Комитетом госдоходов.

"Я проведу совещание с КГД, сделаю предупреждение, чтобы провели профилактику. Многие предприниматели не понимают важность вопроса. Они не понимают важности. Но у нас столько работников нет, чтобы ходить, проверять". Ерулан Жамаубаев

При этом он подчеркнул, что для него странно, что вопрос по мобильным переводам периодически поднимается, так как закон уже принят. 

"Мобильные переводы мы делим на отправителей и получателей. Если это переводы среди родственников среди физлиц, то они налогом не облагаются. А если они используются предпринимателями, то должны быть налоги. Если физлицо занимается предпринимательской деятельностью, то у него должен быть отдельный счет для этих мобильных переводов". Ерулан Жамабаев

По его словам, для того, чтобы различать, какие переводы для личных целей, а какие для предпринимательства, предпринимателям рекомендуют открывать два счета. 

"Кто этим воспользовался, к ним вопросов не будет. По тем, кто еще не перешли, к 2025 году будут вопросы, почему не открывали? Сейчас никаких штрафов не будет, но закон гласит, что каждый предприниматель должен платить налоги. КГД будет собирать информацию. На начальном этапе по госслужащим, потом к предпринимателям. В 2025 году такой вопрос возникнет, когда мы увидим данные. И тем, кто налоги не платил выставим штрафные санкции". Ерулан Жамаубаев

Ранее в КГД напомнили предпринимателям об ответственности за продажу товаров через мобильные переводы.

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