Жамаубаев о контроле мобильных переводов: Мы не хотим загнать бизнес в угол

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 27 декабря прокомментировал опасения по поводу того, что с 1 января малый бизнес может перейти на "черный нал" из-за отслеживания мобильных переводов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не боится ли Минфин, что предприниматели начнут работать "по-черному" после того, как в Казахстане начнут отслеживать мобильные переводы.

Ерулан Жамаубаев ответил, что таких опасений у Министерства финансов нет.

"Нет, не боимся. Потому что сейчас практически никто нал не держит, неудобно наличные держать. Даже когда в магазин идешь, пять тысяч невозможно разменять. Поэтому я не думаю, что все в нал уйдут. С другой стороны, Минфин дал четкий инструктаж Комитету госдоходов. У нас нет какого-то репрессивного отношения к бизнесу. Мы будем постепенно проводить разъяснительную работу, чтобы самим предпринимателям было выгодно не уходить "в тень". Это такая системная, комплексная работа", – заверил Ерулан Жамаубаев.

Журналисты отметили, что уже сейчас многие предприниматели, оказывающие различные услуги, предупреждают, что с 1 января будут принимать оплату наличными.

"Сигнал приняли. Если действительно такие предупреждения есть, будем вплотную работать с бизнесом и банками, чтобы не создавать такие ажиотажные и панические условия для того, чтобы бизнес уходил "в тень". Наша задача – чтобы, наоборот, все работали в "белых" условиях, и чтобы переводы дальше осуществлялись. Они на триллионы тенге ежегодно растут. Хотелось бы эту динамику сохранить и, естественно, параллельно провести работу по фискализации. Я еще раз подчеркну как министр финансов, чтобы бизнес правильно понимал: у нас нет никакой установки либо специальной операции, чтобы весь бизнес загнать в угол, получить некий жирок в виде налогов. Нет. Каждый бизнесмен должен платить тот налог, который предусмотрен законом, больше мы ничего не требуем", – заявил глава Минфина.

13 декабря Ерулан Жамаубаев рассказал, будут ли облагать налогом мобильные переводы между родителями, которые собирают на новогодние подарки детям в школах и детских садах.