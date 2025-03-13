Сенатор Закиржан Кузиев 13 марта 2025 года в Сенате объяснил, почему сахарные заводы в Казахстане не смогли переработать урожай свеклы, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года правительством был утвержден Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года. Согласно ему, площади сахарной свеклы будут увеличены с 11 тыс. га до 38 тыс. га, сбор урожая повысится с 300 тыс. до 2 млн тонн, а переработка увеличится с 7 до 43%.

В 2024 году площади посевов сахарной свеклы в стране увеличены с 17 тыс. га до 25 тыс. гектаров. Фермерам выделено субсидий на 22 млрд тенге. В результате собрано свыше 1,2 млн тонн сахарной свеклы, что в два раза больше, чем в 2023 году.

"Оказалось, что в стране функционируют четыре сахарных завода, из которых только три перерабатывают сахарную свеклу. Из полученных 1,2 млн тонн сахарной свеклы сдано на переработку заводам всего 700 тысяч тонн. В результате тонны выращенной сахарной свеклы остались на полях и открытых площадках, а часть отгружена в соседний Кыргызстан на переработку", – заявил Закиржан Кузиев.

Он пояснил, что производственные мощности сахарных заводов в стране не позволили переработать весь объем урожая. В 2023 году предусматривалась установка на Таразском сахарном заводе технологического оборудования для переработки сахарной свеклы, чего не было сделано. В случае своевременной модернизации завод мог бы переработать более 600 тыс. сахарной свеклы, что позволило бы покрыть всю потребность в переработке.

"С 2023 года собственником сахарного завода является компания "Доминант" – один из крупных производителей. Компания имеет 7 сахарных заводов в России. Почему инвестор не модернизировал Таразский сахарный завод за 2 года, остается только догадываться. Несмотря на это, государство исправно выделяет сахарным заводам льготные кредиты", – рассказал сенатор.

Заводам выделено льготных кредитов в прошлом году на 25,8 млрд тенге. Он призвал акиматы разобраться, почему эти средства не пошли на модернизацию заводов. Кроме того, Министерство сельского хозяйства запланировало в 2025 году сократить посевные площади сахарной свеклы в Жамбылской области наполовину.

"А как быть фермерам, которые, поверив в государственные программы, закупили в кредит дорогостоящие свеклоуборочные комбайны и другую специализированную технику. Ведь сокращение посевных площадей приведет их к банкротству. Сахарная отрасль в Казахстане находится в кризисе. И это результат нерационального планирования и системных проблем отрасли", – констатировал депутат.

Он предложил рассмотреть возможность строительства новых перерабатывающих заводов с небольшой производительностью от 50 тыс. тонн до 150 тыс. тонн непосредственно в Жамбылской области и области Жетысу, где традиционно выращивается сахарная свекла, а также ввести льготный период по кредитам для фермеров.

Ранее в Министерстве торговли и интеграции высказались о возможном дефиците сахара.

