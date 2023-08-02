Какие афганские компании будут участвовать в бизнес-форуме в Астане

Делегация во главе с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи прибыла в Астану для участия в казахстанско-афганском бизнес-форуме, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК 2 августа, афганскую делегацию в столичном аэропорту встретил заместитель премьер-министра, глава МТИ Серик Жумангарин.

В состав делегации входят руководители Центрального банка Афганистана, представители крупных частных банков, энергетической компании DABS, телекоммуникационной компании "Афган телеком" (AfTel), Афганской палаты сельскохозяйственных продуктов и животноводства, торгово-инвестиционной палаты. Кроме того, на форум прибыли представители сельскохозяйственных, фармацевтических, промышленных, транспортно-логистических, инженерных, текстильных компаний.

2 августа пройдут презентации казахстанских и афганских компаний и переговоры между бизнесменами. Сам форум начнется 3 августа, а 4 августа в Астане откроется выставка афганских товаров.

"На выставке будут представлены различные продукты питания из Афганистана, медная посуда, мрамор, ковры, ювелирные изделия и многие другие традиционные товары", – сообщили в пресс-службе МТИ РК.

По данным министерства, в 2022 году товарооборот между Казахстаном и Афганистаном составил 987,9 млн долларов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 2021-м. Объем торговли между странами за первые пять месяцев 2023 года достиг 316,6 млн долларов.

Ранее в МИД РК прокомментировали предстоящий казахстанско-афганский бизнес-форум и ответили на вопрос о том, приедут ли в Астану представители запрещенного в Казахстане террористического движения "Талибан", которое сейчас находится у власти в Афганистане.