Приедут ли талибы на бизнес-форум в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш на пресс-конференции 31 июля ответил на вопрос о присутствии представителей запрещенного в Казахстане движения "Талибан" на казахстанско-афганском деловом форуме 3-5 августа, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что от афганской стороны участие в форуме примут более 150 предпринимателей из разных отраслей экономики. По словам замглавы МИД РК, эти гости не числятся в каких-либо санкционных списках. Соответственно, к ним не могут быть применены какие-либо ограничительные меры.

"Более того, в подавляющем большинстве гости, которые завтра прибудут, являются представителями деловых кругов Афганистана, то есть это обычные люди. Хотел бы также отметить, что движение "Талибан" не входит в национальные списки террористических организаций США, других крупнейших западных стран, таких как, к примеру, Великобритания. Это позволяет указанным странам поддерживать контакты с "Талибаном" на различных уровнях. Всем известна так называемая Дохийская площадка, в рамках которой ведутся переговоры с представителями движения "Талибан". Поэтому если подходить чисто юридически к данному вопросу, то мы каких-либо международных норм не нарушаем". Канат Тумыш

Сегодня вопрос об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций в Казахстане на повестке не стоит.

"Данный вопрос будет координироваться с международным сообществом, с нашими партнерами, коллегами. Пока в данное время мы проводим соответствующие консультации и будем периодически делать апдейт для нашей прессы. Такой вопрос координируется, но привносить его на повестку дня, не привносить – необходимы для этого дополнительные решения". Канат Тумыш

Заместитель министра добавил, что ранее сам занимал должность заместителя международного санкционного комитета по вопросам "Талибана". В санкционном списке этого комитета числятся 135 человек, связанных с этим движением. Они на бизнес-форум в Казахстане не приедут.

"Это, если исходить из формулировок международного права, – лица, находящиеся под санкциями. В отношении них принимаются, как известно, три санкционные меры. Первое – это запрет на поездки, второе – заморозка активов, и номер три – это оружейное эмбарго", – напомнил Канат Тумыш.

Несмотря на то, что Афганистан – страна с высокими геополитическими и внутриполитическими рисками, для Казахстана исламская республика – один из важнейших торговых партнеров. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год составил $987,9 млн, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($474,3 млн).

В Афганистане уже открыли казахстанский торговый дом и назначили туда представителя, который будет координировать его работу. Также Казахстан дал разрешение на аккредитацию дипломатов новой администрации Афганистана.

"Талибан" – запрещенная в Казахстане террористическая организация.