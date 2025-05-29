Токаев: Казахстан заинтересован в стабильном и безопасном Афганистане

Сегодня, 29 мая 2025 года, в Астане проходит Международный форум Astana International Forum (AIF). Касым-Жомарт Токаев уже провел ряд встреч с высокими гостями. Теперь он принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Акорды, в ходе встречи Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между нашими странами.

По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.

К примеру, для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.

Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. Как сказал и.о. министра, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.

Фото: akorda.kz

Кроме того, собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории.

В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди – Герат. Также Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан.

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Ранее, выступая на форуме, президент Казахстана заявил, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. Также он высказался о роли средних держав и призвал к содержательному международному диалогу.