Токаев: Казахстан заинтересован в стабильном и безопасном Афганистане
Как отмечено в Telegram-канале Акорды, в ходе встречи Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между нашими странами.
По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.
К примеру, для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.
Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. Как сказал и.о. министра, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.
Фото: akorda.kz
Кроме того, собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории.
В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди – Герат. Также Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан.
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Ранее, выступая на форуме, президент Казахстана заявил, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. Также он высказался о роли средних держав и призвал к содержательному международному диалогу.