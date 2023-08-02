Трем игорным заведениям в Конаеве приостановили лицензии

Владельцев трех игорных заведений в Конаеве признали виновными в нарушении законодательства. Лицензии на работу казино приостановлены, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК 2 августа, Комитет индустрии туризма провел внеплановые проверки в отношении четырех игорных заведений в Конаеве. По итогам этих проверок в отношении трех субъектов бизнеса возбудили административные производства по ч. 3 ст. 445 КоАП РК.





"Владельцы залов игровых автоматов не соблюдали требования по проценту выигрыша, технологически заложенного в автоматы. Согласно закону "Об игорном бизнесе", он должен составлять не менее 95%", – пояснили в министерстве.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Конаева и Алматинский областной суд в апелляции признали всех трех предпринимателей виновными в правонарушении. Каждого из них оштрафовали на 300 МРП с приостановлением лицензии.

"Были возбуждены семь административных дел, наложено шесть штрафов, а владелец одного зала игровых автоматов был лишен лицензии. Кроме того, чтобы усилить ответственность за нарушение закона, при непосредственном участии Министерства культуры и спорта были разработаны три законопроекта, предусматривающие 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности", – прокомментировал председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

Ранее стало известно, почему ужесточение правил регулирования игорного бизнеса повлечет за собой расширение нелегальных азартных игр.