Право

В Казахстане появятся новые игорные заведения только для иностранцев

Фото: unsplash
Согласно принятым поправкам в Закон об игорном бизнесе, в Казахстане появятся казино в новых регионах страны, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнена статья "Месторасположение игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор или тотализаторов)", где говорится, что игорные заведения откроются:

  • в Мангистауской области на побережье Каспийского моря;
  • Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетысу;
  • в Талгарском районе Алматинской области, районе Марқакөл;
  • Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

При этом говорится, что запрещается размещение казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и тотализаторов) на землях особо охраняемых природных территорий, историко-культурного назначения, для нужд обороны и национальной безопасности.

Кроме того, закон дополнен новым пунктом, в котором говорится, что в казино, залы игровых автоматов, кассы букмекерских контор и тотализаторов, размещенные в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетысу, в Талгарском районе Алматинской области, в районе Марқакөл, и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области, допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

16 марта 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по поддержке туротрасли и детского спорта. Закон также вводит обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Трем игорным заведениям в Конаеве приостановили лицензии
16:46, 02 августа 2023
Трем игорным заведениям в Конаеве приостановили лицензии
Требования к игорным заведениям изменили в Казахстане
10:44, 03 октября 2024
Требования к игорным заведениям изменили в Казахстане
Новые правила работы игорных заведений утвердили в Казахстане
08:59, 14 октября 2024
Новые правила работы игорных заведений утвердили в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
09:46, Сегодня
Чемпион Паралимпиады-2026 Ербол Хамитов прилетел в Астану и получил квартиру
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
09:27, Сегодня
Триумфатор зимней Паралимпиады из Казахстана сделал сенсационное заявление
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
08:51, Сегодня
Английский гранд Дастана Сатпаева оштрафован на крупную сумму
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
08:29, Сегодня
Казахстанцы завоевали две медали на турнире по прыжкам с трамплина в Польше
