В Казахстане появятся новые игорные заведения только для иностранцев

Согласно принятым поправкам в Закон об игорном бизнесе, в Казахстане появятся казино в новых регионах страны, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнена статья "Месторасположение игорных заведений, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор или тотализаторов)", где говорится, что игорные заведения откроются:

в Мангистауской области на побережье Каспийского моря;

Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетысу;

в Талгарском районе Алматинской области, районе Марқакөл;

Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

При этом говорится, что запрещается размещение казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и тотализаторов) на землях особо охраняемых природных территорий, историко-культурного назначения, для нужд обороны и национальной безопасности.

Кроме того, закон дополнен новым пунктом, в котором говорится, что в казино, залы игровых автоматов, кассы букмекерских контор и тотализаторов, размещенные в Мангистауской области на побережье Каспийского моря, Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетысу, в Талгарском районе Алматинской области, в районе Марқакөл, и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области, допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

16 марта 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по поддержке туротрасли и детского спорта. Закон также вводит обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта.