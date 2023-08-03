Как и кто освещает алматинские улицы

Уличное освещение – это как безопасность в городе, так и декоративная его часть. В южной столице этим вопросом активно занялись еще пять лет назад, отдав работу в руки частной компании на принципе ГЧП.

За это время количество уличных фонарей освещения в Алматы увеличилось более чем в два раза. По словам заместителя гендиректора ТОО ABM Group Руслана Нурмуханбетова, в 2019 году компания заключила с городским акиматом договор о государственно-частном партнерстве (ГЧП). И если сейчас число светоточек доходит до 185 тысяч, то тогда их было не более 80 тысяч.



О том, что организация полноценного ночного освещения на городских улицах напрямую отражается на безопасности горожан, говорит статистика. Последние исследования на эту тему в Алматы были проведены в 2021 году местными властями. Согласно им, в 2017 году количество ДТП на 100 000 жителей в Алматы составляло 287 случаев, а в 2021-м уже 161. То есть снижение почти вдвое.

Аварийное отключение точек фиксируется через диспетчерский центр "Алматы Қала Жарық". Оперативный ремонт проводит сама компания.

На сегодня, по словам Руслана Нурмуханбетова, ABM Group инвестировала около 29 млрд тенге на модернизацию наружного освещения главных магистральных дорог и на освещение улиц в рамках концепции акимата города "Город без окраин".

Из них 12,5 млрд тенге ушло на модернизацию 64 улиц (магистральных улиц городского и районного значения). А 16,5 млрд тенге по текущему ремонту на освещение улиц в микрорайонах частного сектора, вновь присоединенных территорий, всего 2535 улиц.

В то же время, по его словам, в ходе модернизации в рамках ГЧП произошло увеличение стоимости основных материалов из-за изменения курса валют, роста цен на них, индексации заработной платы в связи с высокой инфляцией. На 2023 год запланирована модернизация более 350 улиц второй и третей очередей на 14 млрд тенге. Общий объем необходимых инвестиций – 19 млрд тенге. Для завершения данных работ необходимо увеличить компенсацию путем подписания дополнительного соглашения, поясняет он.

Он отметил, что согласно договору ГЧП предусмотрены ежегодные затраты на 80 тыс. светоточек, но они не закрывают весь необходимый объем, в итоге на сегодня предусмотренные средства компенсируют лишь отработку заявок жителей, поcтупающих через Open Almaty. Из-за этой ситуации за 2019-2022 годы образовалась задолженность перед частным партнером на сумму более 2 млрд тенге. Кроме того, необходимо увеличить компенсацию.

В то же время, по словам Руслана Нурмуханбетова, в 2018 году масштабную реконстукцию по замене светильников проходили проспект Аль-Фараби и Восточная объездная автомобильная дорога, то есть их поменяли на светодиодные.

"Но там, где раньше был один рожок, стало два. И, получилось так на сегодняшний день, что не хватает источников питания, я имею ввиду шкафов управления наружного освещения", - говорит он.

То есть сейчас городу необходимо приобретать шкафы и доустанавливать причем очень срочно. Иначе могут происходить постоянные перебои и отключения.

Алматы, являясь туристическим центром страны должен быть обеспечен бесперебойной современной техникой освещения улиц, так как это напрямую влияет на качество жизни горожан и гостей.