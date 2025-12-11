В Таразе за три года освещено более 900 дворов и 244 улицы

Одной из тем, которую жители Тараза поднимают чаще всего – вопрос уличного освещения. Установленные вдоль улиц светильники считаются неотъемлемой частью облика и культуры города, сообщает Zakon.kz.

Этому вопросу аким Тараза Бакытжан Орынбеков уделил особое внимание на брифинге с представителями СМИ, где подвел итоги работы за 2025 год.

Фото: акимат города Тараз

В 2023 году ночное освещение было установлено на 83 улицах, в 2024 году – на 76. В текущем году работа продолжилась, и освещение проведено еще на 85 улицах.

Фото: акимат города Тараз

Из них 65 улиц завершены в этом году, а работы на 20 улицах переходят на 2026 год. Кроме того, для освещения дворов многоквартирных домов в 2023 году были оборудованы 32 двора, в 2024 году – 568 дворов, а в 2025 году – 308 дворов.

Фото: акимат города Тараз

"В 2026 году 206 дворов по улицам Жамбыла, Төңкеріс, Гамалея, Койбакова, Сатпаева, Аскарова и Кошек батыра будут полностью освещены. Также на одном участке улицы Сейфуллина, между улицами Санырақ батыра и Конаева, уже установлены и введены в эксплуатацию ночные светильники. В микрорайоне "Ұлы дала" в этом году освещены 23 двора из более чем 100 и 15 улиц из 44. Планируется, что эти работы будут полностью завершены в следующем году", – отметил аким города.

Фото: акимат города Тараз

Помимо этого, с прошлого года ведется строительство линий высокого напряжения и подстанций стоимостью 8,4 миллиарда тенге, чтобы обеспечить стабильным электроснабжением дачные массивы на окраинах города. Завершить проект планируется досрочно, уже до конца текущего года.

Ранее на жалобы по качеству воздуха ответил аким Шымкента.