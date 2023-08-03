Министр торговли Афганистана попросил у Казахстана скидку на муку и пшеницу

Министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддина Азизи попросил предоставить специальные скидки на пшеницу и муку, импортируемые из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Выступая на казахстанско-афганском бизнес-форуме 3 августа, он заявил, что национальная безопасность в Афганистане, упрощение процессов, устранение административной коррупции и прозрачность в государственных делах привели к росту бизнеса в Афганистане.

В 2022 году Афганистан заключил базовые договоренности с торговыми партнерами, в том числе с Узбекистаном, Ираном, Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами.

"В последнее время сотни иностранных инвесторов проявили интерес к инвестированию в различные сектора Афганистана, получили разрешения на работу и находятся в контакте с различными афганскими ведомствами, чтобы начать свою деятельность. Исламский Эмират Афганистан рассмотрел возможность использования многочисленных налоговых льгот для предоставления возможностей частному сектору, и я искренне прошу и приглашаю уважаемых инвесторов с полной уверенностью инвестировать в Афганистан". Альхаджи Нуруддина Азизи

Он считает, что Афганистан за короткий срок вышел на полное самообеспечение благодаря производству десятков отечественных товаров.

"Кроме того, создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции, и мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну, в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана. А также в целях поддержки населения и частного сектора Афганистана просим предоставить специальные скидки на цену пшеницы и муки, импортируемые в Афганистан из Казахстана". Альхаджи Нуруддина Азизи

Афганский чиновник отметил, что, несмотря на некоторые экономические и политические проблемы, существуют реальные и практические инвестиционные возможности в области добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг в Афганистане, и снова предложил Казахстану инвестировать в интересующие их отрасли Афганистана.

Ранее Казахстан дал разрешение на аккредитацию дипломатов новой администрации Афганистана. В ответ на просьбу новой администрации Афганистана об аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.