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Производство фармацевтических препаратов в Казахстане сократилось на 36%

Производство фармацевтических препаратов снизилось в РК Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
В Казахстане стали производить меньше лекарств и фармацевтических препаратов. При этом они дорожают, сообщает Zakon.kz.

За первое полугодие 2023 года в Казахстане сократилось производство лекарственных средств и фармпродуктов, сообщили в Бюро национальной статистики 3 августа.

За первые шесть месяцев года в стране произвели лекарств на 72,7 млрд тенге (-0,9% по сравнению с первым полугодием 2022-го), а фармацевтических препаратов – на 5,3 млрд тенге (-36%). Для сравнения, в первой половине 2022 года в Казахстане произвели фармпродукты на 8,2 млрд тенге.

В Казахстане работают 12 предприятий, выпускающих фармацевтическую продукцию.

Ранее сообщалось, что лекарства в Казахстане дорожают. Медикаменты выросли в цене на 11%, по этому показателю из стран ЕАЭС РК уступает только Кыргызстану.

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