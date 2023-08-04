Овцы, Алаколь, горные лыжи: что обсуждал Алихан Смаилов с бизнесменами

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел в правительстве встречу с представителями среднего бизнеса из Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Улытауской областей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 4 августа, на встрече глава МИИР Марат Карабаев доложил, что казахстанские предприятия способны нарастить поставки продукции обрабатывающей промышленности на внутренний рынок более чем на 46 млрд долларов, обеспечив спрос на товары для нефтегазовой отрасли, стройматериалы, одежду и удобрения. Чтобы поддержать бизнес, правительство принимает меры для развития инфраструктуры, предоставляет льготное финансирование, стимулирует заключение контрактов, предусматривающих налоговые льготы и субсидии.

Представители бизнеса презентовали Алихану Смаилову и Марату Карабаеву проекты по строительству завода горячего цинкования металлоизделий мощностью более 40 тысяч тонн продукции в год, созданию животноводческого комплекса на 10 тысяч голов скота, строительству учебно-тренировочного центра по горным лыжам, фристайлу и сноуборду.

Фото: primeminister.kz

На встрече также обсудили вопросы льготного кредитования и субсидирования, заготовки кормов, строительства дорог, оптово-распределительных центров и овощехранилищ. Отдельной темой стало дальнейшее развитие курортных зон Алаколь и Балхаш. Предприниматели попросили наладить на курортах стабильное электро- и водоснабжение, расширить авиасообщение, улучшить качество связи.



Другой важной темой стало развитие овцеводства. По словам предпринимателей, поголовье овец в Казахстане можно увеличить до 50-100 млн голов, параллельно развивая переработку сырья. Это может вывести Казахстан в лидеры по экспорту овец, ягнятины и баранины. Представители отрасли предложили Алихану Смаилову создать национальный бренд казахстанской баранины.



Премьер-министр отметил, что Абайская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Улытауская области имеют значительный потенциал для развития среднего бизнеса. За последние три года в этих регионах свыше 17 тысяч бизнес-проектов получили различные меры господдержки. Избыточные регуляторные требования к бизнесу сокращаются, контрольно-надзорные методы автоматизируются, что позволяет сократить количество проверок и повысить их эффективность.

Фото: primeminister.kz

"По предпринимательству у нас хорошая динамика. Доля МСБ в экономике выросла до 36,5%, а число занятых в этой сфере людей – на 18%. Мы должны поддерживать данный тренд через решение конкретных насущных проблем, которые бизнес ставит", – резюмировал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина поручил уполномоченным госорганам изучить предложения предпринимателей и разработать методы решения проблем, на которые обратили внимание бизнесмены.

О том, на что жалуются казахстанские бизнесмены, можно подробнее прочесть здесь.