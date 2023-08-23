Алихан Смаилов: Для экономического рывка казахстанскому бизнесу нужны доступные кредиты

Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках серии встреч с представителями среднего бизнеса 23 августа обсудил актуальные проблемы бизнес-сообщества с предпринимателями Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Жетысуской областей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, Алихан Смаилов отметил, что цель Кабмина – построение диверсифицированной экономики, основанной на развитом предпринимательстве. Премьер подчеркнул, что средний бизнес станет движущей силой такой экономической модели.

По словам Алихана Смаилова, в южных регионах страны высокая деловая активность, по ряду показателей они лидируют. В этих областях традиционно развито производство в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, а также торговля. По итогам семи месяцев 2023 года в указанных регионах наблюдается положительная динамика – выросло производство в обрабатывающей индустрии и АПК, повысился объем строительных работ, увеличились инвестиции в основной капитал.

В ходе встречи премьер-министру представили действующие проекты среднего бизнеса и планы по закуску новых предприятий, в том числе по строительству горно-обогатительного комбината по обработке вольфрамовых руд и крупного транспортно-логистического центра в Алматинской области, первого в стране завода по производству индустриальных аккумуляторных батарей полного цикла в Жетысуской области, новой молочной фабрики в Жамбылской области.

Предприниматели обратили внимание премьер-министра на вопросы, связанные с повышением доступности кредитования и субсидирования, строительством недостающих железных и автомобильных дорог, развитием сельхозкооперации, соблюдением норм экологического законодательства и обеспечением равного доступа к крупным торговым сетям. Бизнесмены выдвинули конкретные предложения по поддержке металлургии, мясного и молочного скотоводства, птицеводства и хлопководства, а также по повышению эффективности СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота". Свои комментарии по этим вопросам также дали руководители центральных госорганов и акиматов.

Премьер-министр отметил, что всесторонняя поддержка предпринимателей – приоритет для правительства. По итогам прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане выросло на 27%, число занятых в этой сфере увеличилось на 18% – до 4,1 млн человек, а доля МСБ в ВВП страны повысилась до 36,5%. Глава правительства подчеркнул, что это результат в том числе и работы по анализу проблемных вопросов от предпринимателей. Сейчас Кабмин продолжает реализацию программ, направленных на рост и развитие экономики.



"Цель у нас – экономический рывок от 7 до 10% роста, но для этого нам нужны доступные кредиты со стороны банков и решение насущных вопросов, которые поднимают предприниматели. Надо всем этим мы работаем", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что в сотрудничестве с НПП "Атамекен" правительство принимает системные меры по созданию благоприятных условий для бизнеса: работает над сокращением избыточных требований, снижением административной нагрузки, автоматизацией процедур госконтроля и надзора, упрощением и цифровизацией налогового администрирования и государственных закупок. В завершение встречи Алихан Смаилов потребовал, чтобы аппарат правительства, центральные госорганы и акиматы регионов обеспечили качественную проработку поднятых бизнесменами вопросов и предложений, а также провели мониторинг решения проблем, о которых сообщали предприниматели.

Ранее Алихан Смаилов провел в правительстве встречу с представителями среднего бизнеса из Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Улытауской областей.