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Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+

Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+ Фото: pixabay
На состоявшемся 49-м заседании страны ОПЕК+ подтвердили приверженность Соглашению, которое ранее было продлено до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Заседание состоялось сегодня, 4 августа, и прошло в формате видеоконференции. Казахстан представлял министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает пресс-служба МЭ РК.

На заседании обсуждалось выполнение в мае-июне 2023 года странами обязательств по Соглашению и текущая ситуация на рынке нефти.

Страны-участники вновь подтвердили приверженность Соглашению, которое ранее было продлено до конца 2024 года, и признали важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения.


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Страны-участники Комитета договорились продолжить мониторинг рыночных условий в целях реагирования на изменения на рынке и готовности принятия необходимых мер, опираясь на сплоченность стран-участников Соглашения.

Также Комитет выразил поддержку и признательность усилиям Королевства Саудовской Аравии, направленным на поддержание стабильности нефтяного рынка, за дополнительное добровольное сокращение на 1 миллион баррелей в день и за продление его на сентябрь и Российской Федерации за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки в сентябре месяце.

4 июня 2023 года на заседании в Вене страны-участницы ОПЕК решили, что будут добывать 40,46 млн баррелей нефти в сутки.

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Константин Вноровский
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