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Законодательство РК

ОПЕК+ продлевает соглашение о добыче нефти до 2026 года

ОПЕК+, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 22:20 Фото: Министерство энергетики РК
57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета и 38-я министерская встреча стран ОПЕК+ состоялись сегодня, 5 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
"Участники согласились продлить до 31 декабря 2026 года общий уровень добычи нефти для стран входящих и не входящих в ОПЕК", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решили продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.

Также эти страны продлят дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года. Затем данные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка.

Отмечается, что такое ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

При этом компенсационный период будет продлен до конца июня 2026 года.

19 ноября 2024 года в Министерстве энергетики РК подвели итоги 10 месяцев по транспортировке нефти и рассказали, в какие страны Казахстан ее экспортирует.

Андрей Дюсупов
МЭ РК ОПЕК Казахстан Нефть Опек+ 2024 год
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