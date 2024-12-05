ОПЕК+ продлевает соглашение о добыче нефти до 2026 года

57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета и 38-я министерская встреча стран ОПЕК+ состоялись сегодня, 5 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"Участники согласились продлить до 31 декабря 2026 года общий уровень добычи нефти для стран входящих и не входящих в ОПЕК", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решили продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.

Также эти страны продлят дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года. Затем данные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка.

Отмечается, что такое ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

При этом компенсационный период будет продлен до конца июня 2026 года.

19 ноября 2024 года в Министерстве энергетики РК подвели итоги 10 месяцев по транспортировке нефти и рассказали, в какие страны Казахстан ее экспортирует.