Каждая капля на счету: как опреснительный завод в Актау решает проблему дефицита воды в регионе

В 2025 году Опреснительный завод "Каспий" в Актау, где производят питьевую воду из морской методом обратного осмоса, вдвое увеличил свои мощности – с 20 до 40 тысяч кубометров воды в сутки. В планах – довести до 100 тысяч кубометров, передает Zakon.kz.

Сам завод был запущен в 2004 году одной из нефтяных компаний. Однако магистральных трубопроводов для подачи воды на заводе не было. Тут заливали водовозы, которые затем отправляли на месторождения. Все изменилось спустя 10 лет, когда ситуация с дефицитом питьевой воды в регионе стала критической. Вот тогда-то власти и вспомнили о существовании целого опреснительного завода. Здесь провели модернизацию, и питьевую воду стали получать сразу несколько районов, частично город Актау, промышленные предприятия, аэропорт и различные туристические объекты – всего более 200 тысяч потребителей.

Прежде чем попасть в краны жителей, вода, которую берут из водозаборного канала в Каспии, проходит четыре стадии: грубая очистка (водоподготовка), микрофильтрация, обратный осмос (опреснение) и обогащение (минерализация).

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Изначально завод был рассчитан на 20 тысяч кубометров воды в сутки. Для увеличения производительности здесь решено было провести модернизацию, однако она затянулась из-за пандемии и обстановки в мире: возникли логистические проблемы, на заводе долгое время не могли получить оборудование из Европы. Из республиканского бюджета тогда было выделено более 17 млрд тенге. В марте 2025 года предприятие заработало в два раза эффективнее. Теперь воду опресняют 10 установок – каждая рассчитана на 4 тысяч кубометров воды.

"Раз в полгода производительность может снизиться на 4 тысячи кубометров, так как мы проводим химическую промывку – из-за штормов и тины фильтры и мембраны забиваются. Такие работы мы согласовываем с управлением водных ресурсов и управлением энергетики и ЖКХ. Вся промывка с подготовкой и с запуском занимает примерно сутки. К слову, производительность завода также зависит и от температуры воды в море. Если на энергокомбинате производительность снижается из-за повышения температуры морской воды, то у нас наоборот – она повышается", – рассказывает Даурен Турдиев, директор опреснительного завода.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сейчас, чтобы избежать проблем с отключением электричества, к заводу от главной понизительной подстанции проводят новую линию.

"В летнее время бывают скачки напряжения, и тогда происходят аварийные остановки завода – прерывается процесс опреснения, и мы вынуждены заново запускать завод. Иногда на это уходит полдня, так как одновременно все установки не запускаются. У них есть свой алгоритм запуска. Чтобы исключить такие ситуации, мы разработали проект и протягиваем новую линию к заводу", – отмечает главный инженер предприятия Аслан Рамазанов.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

После увеличения производительности штат на заводе расширили на 40 процентов. Все сотрудники – местные кадры.

"При этом мы сейчас готовим новые кадры, предусмотрели в своем штатном расписании дополнительные рабочие места для технологов, чтобы направить их на новые опреснительные установки. Так как ожидается увеличение мощности завода до 100 тысяч кубометров воды в сутки, нам потребуется дополнительный производственный персонал", – говорит руководитель завода.

Нина Власкова работает на предприятии уже 15 лет. За это время она прошла путь от сменного лаборанта до инженера-химика испытательной лаборатории завода. Сейчас в лаборатории работают 15 человек, которые круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах производства.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Лаборанты работают посменно и выполняют испытания, начиная с контроля исходной морской воды и заканчивая готовой питьевой водой. После каждого этапа отбираются пробы и проводятся необходимые исследования. За одну смену мы исследуем около 30 проб. При этом каждая из них может включать разное количество показателей – от 2 до 15-ти, в зависимости от требований технологического процесса. Особое внимание уделяем анализу исходной морской воды. Лаборатория определяет как органолептические показатели – мутность и цветность, так и содержание тяжелых металлов. Полный химический анализ морской воды – это довольно трудоемкий процесс и обычно занимает около двух дней. Его проводят не реже одного раза в месяц, а при необходимости – чаще, если появляются предпосылки к изменению качества воды", – рассказывает Нина Власкова.

Одним из важнейших показателей для производства является мутность воды. Для обратноосмотических установок очень важно, чтобы она не повышалась. Иначе быстрее загрязняются фильтры, снижается производительность оборудования, а загрязнения могут попасть на мембраны и вывести их из строя.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Температура воды также контролируется, однако этим занимаются автоматические датчики, информация с которых поступает технологам на пульт управления. Контроль качества воды на предприятии ведется непрерывно. Для каждой точки отбора проб установлен собственный график исследований. Так, воду после обратного осмоса проверяют не менее двух раз в сутки, определяя уровень pH и электропроводность.

После опреснения вода проходит стадию кондиционирования, где ее минеральный состав приводят в соответствие с санитарными нормами. Готовую питьевую воду специалисты лаборатории исследуют не менее пяти раз в сутки. Кроме планового контроля, сотрудники оперативно проводят и внеплановые анализы после остановок оборудования, ремонтных работ или других технологических изменений. Кроме химического контроля, на предприятии проводится и микробиологический анализ воды.

"Мы выполняем не только химический анализ воды, но и микробиологический – исследуем различные группы микробов и бактерий. Для этого у нас есть все необходимые разрешения. В перспективе планируем расширить возможности лаборатории. Например, создание радиологического направления, которое позволит проводить исследования воды по показателям альфа- и бета-активности. Это особенно актуально для Мангистауской области и позволит сделать контроль качества питьевой воды еще более комплексным", – добавляет Нина Власкова.

Сейчас на опреснительном заводе готовятся к третьему этапу реализации проекта по увеличению мощности предприятия до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Этот проект обойдется республиканскому и местному бюджету в 55 млрд тенге.