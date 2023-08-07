Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зарплаты каких специалистов сильнее всего выросли в Казахстане

Кому повысили зарплаты в Казахстане, рассказали статистики Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики поделилось информацией о средней и медианной зарплате в Казахстане, а также о сферах с самой высокой оплатой труда

Как сообщили в Бюро национальной статистики 7 августа, в целом по стране средняя заработная плата официально составила 365 502 тенге. Но при этом медианная зарплата (та, которая делит население на две равные категории: половина казахстанцев зарабатывает меньше, половина – больше) оказалась заметно ниже: 240 779 тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года заработная плата в Казахстане выросла на 17,1% в номинальном выражении и всего лишь на 1,2% – в реальном.

Кроме того, статистики сообщили, в каких сферах оплата труда повысилась наиболее заметно по сравнению с прошлым годом. По приросту зарплат лидируют следующие отрасли:

  • информация и связь – 36%;
  • транспорт и складирование – 24,6%;
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – 23,7%;
  • оптовая и розничная торговля; ремонт авто – 21,8%;
  • образование – 10,2%.

Ранее статистическое ведомство сообщало, что средняя зарплата на казахстанских предприятиях официально составила 310 тысяч тенге в месяц.

Никита Дробны
Бюро национальной статистики
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Младенца в коляске нашли на обочине рядом с телами родителей в СКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления