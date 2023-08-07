Зарплаты каких специалистов сильнее всего выросли в Казахстане

Бюро национальной статистики поделилось информацией о средней и медианной зарплате в Казахстане, а также о сферах с самой высокой оплатой труда

Как сообщили в Бюро национальной статистики 7 августа, в целом по стране средняя заработная плата официально составила 365 502 тенге. Но при этом медианная зарплата (та, которая делит население на две равные категории: половина казахстанцев зарабатывает меньше, половина – больше) оказалась заметно ниже: 240 779 тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года заработная плата в Казахстане выросла на 17,1% в номинальном выражении и всего лишь на 1,2% – в реальном.

Кроме того, статистики сообщили, в каких сферах оплата труда повысилась наиболее заметно по сравнению с прошлым годом. По приросту зарплат лидируют следующие отрасли:

информация и связь – 36%;



транспорт и складирование – 24,6%;

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 23,7%;

оптовая и розничная торговля; ремонт авто – 21,8%;

образование – 10,2%.

Ранее статистическое ведомство сообщало, что средняя зарплата на казахстанских предприятиях официально составила 310 тысяч тенге в месяц.