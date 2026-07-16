В каком регионе Казахстана можно заработать больше всего

Самые высокие зарплаты в Казахстане сегодня предлагают не в Астане, не в Алматы и не в Атырау. По данным Бюро национальной статистики за первый квартал 2026 года, лидером по уровню оплаты труда стал совершенно другой регион, сообщает Zakon.kz.

Анализ показывает, что разрыв в доходах между регионами страны превышает 300 тыс. тенге, а самые высокооплачиваемые рабочие места по-прежнему сосредоточены в добывающей промышленности, финансовом секторе и сфере информационных технологий. При этом средняя заработная плата в Казахстане составила 445,1 тыс. тенге.

Где платят больше всего

Первое место по размеру средней заработной платы заняла область Улытау. Здесь работники в среднем получали 637,3 тыс. тенге в месяц.

Следом расположились Атырауская область – 610,1 тыс. тенге и Мангистауская область – 608,4 тыс. тенге.

Лишь затем идут крупнейшие города страны. В Астане средняя заработная плата составила 559,9 тыс. тенге, в Алматы – 551,6 тыс. тенге.

В первую десятку также вошли: Павлодарская область (419,2 тыс. тенге), Карагандинская область (414,5 тыс. тенге), Восточно-Казахстанская область (409,9 тыс. тенге), Актюбинская область (391,6 тыс. тенге), область Абай (385,6 тыс. тенге) и Кызылординская область (373,3 тыс. тенге).

Где зарплаты самые низкие

Самые низкие средние заработные платы зафиксированы в Северо-Казахстанской области – 308,3 тыс. тенге.

Немногим выше доходы работников в Жамбылской (319,8 тыс. тенге) и Туркестанской областях (325 тыс. тенге), Шымкенте (328,6 тыс. тенге) и области Жетысу (332,8 тыс. тенге).

Таким образом, разница между лидером рейтинга – областью Улытау – и Северо-Казахстанской областью превышает 329 тыс. тенге в месяц.

Миллионную зарплату получают только в одной отрасли

Среди отраслей экономики абсолютным лидером остается горнодобывающая промышленность. Средняя заработная плата здесь превысила миллион тенге и составила 1,02 млн тенге.

На втором месте находится финансовая и страховая деятельность, где работники в среднем получают 941,4 тыс. тенге. Далее следуют сфера информации и связи (779,3 тыс. тенге), промышленность в целом (620,8 тыс. тенге), транспорт и складирование (599,5 тыс. тенге), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (582,1 тыс. тенге).

В нижней части рейтинга оказались сельское хозяйство (268,1 тыс. тенге), услуги по проживанию и питанию (284,2 тыс. тенге), сфера искусства, развлечений и отдыха (292,9 тыс. тенге), водоснабжение и обращение с отходами (308 тыс. тенге), образование (315,1 тыс. тенге) и здравоохранение (334,8 тыс. тенге).

Разрыв в оплате труда между самой высокооплачиваемой отраслью – горнодобычей – и сельским хозяйством составляет 753 тыс. тенге в месяц.

Высокая зарплата – высокая конкуренция

Самым крупным работодателем остается образование, где заняты более 1,13 млн человек. Для сравнения, в горнодобывающей промышленности работают около 211 тыс. человек – почти в пять раз меньше.

В промышленности в целом заняты около 818 тыс. работников, в торговле – 527 тыс., в здравоохранении и социальном обслуживании – 477 тыс., в государственном управлении – 422 тыс. человек.

Таким образом, самые массовые отрасли экономики не входят в число лидеров по уровню оплаты труда. Наиболее высокие зарплаты по-прежнему сосредоточены в добывающем секторе, финансовой сфере и IT.

Ранее мы рассказали, что рост зарплат и других денежных доходов в РК наконец опередил инфляцию. По итогам I квартала 2026 года покупательная способность доходов казахстанцев впервые за долгое время выросла на 0,1%.