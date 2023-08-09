Цена на нефть достигла рекордных показателей

Цена Brent превысила 87 долларов за баррель впервые за почти четыре месяца, сообщает Zakon.kz.

По данным торгов на Лондонской бирже ICE, стоимость октябрьских фьючерсов днем поднималась на 1,2 процента, до 87,17 доллара за баррель.

Сентябрьские контракты на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже дорожали на 1,4 процента, до 84,11 доллара за баррель.

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Ранее эксперты высказались о причинах роста цен на нефть. По их мнению, на стоимости сказались данные о падении запасов "черного золота" в Штатах.