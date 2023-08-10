Какие банки выбирают клиенты для размещения депозитов
Наибольший месячный рост объема вкладов среди крупнейших банков страны продемонстрировал Bank RBK: сразу плюс 9,1% (или плюс 93,6 млрд тг), сообщает ranking.kz.
Рост вкладов в Bank RBK отмечен как в корпоративном (плюс 12,8% за месяц), так и в розничном сегменте (плюс 4%). У банка имеется широкая линейка продуктов для бизнеса и населения. Среди розничных вкладов с высокими ставками, в частности, выделяется сберегательный депозит Safe. ГЭСВ в национальной валюте достигает 17,2%. Открыть депозит можно через мобильное приложение My RBK или в любом отделении банка.
Вторую строчку по месячному росту вкладов среди топ-10 БВУ РК занял Kaspi Bank: плюс 8%. Замыкает тройку лидеров Евразийский Банк с ростом вкладов на 5%.
Фото: ranking.kz
Всего среди топ-10 БВУ 7 показали рост, 3 – снижение.
В целом, несмотря на внешние шоки и геополитическую неопределенность, банковский сектор страны демонстрирует устойчивость. Помимо месячного роста, в годовой динамике также отмечен заметный рост вкладов в БВУ РК: сразу плюс 20,7%. При этом за пять лет объем вкладов увеличился на 89,2%, а за десятилетие – и вовсе более чем в три раза.
Кроме того, вклады населения защищены системой обязательного гарантирования депозитов. Под защиту этой системы подпадают не только банковские вклады. Фондом гарантируются деньги на всех текущих счетах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включая платежные карточки, в пределах максимальной гарантированной суммы.
Таким образом, наблюдаемое впечатляющее увеличение объема вкладов свидетельствует о доверии вкладчиков к банковской системе Казахстана, а также о привлекательности депозитов как надежного инвестиционного инструмента. Подобный рост в период временной неопределенности и геополитических волнений говорит о стабильности и устойчивости БВУ РК.
Фото: ranking.kz
Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 года.