Какие банки выбирают клиенты для размещения депозитов

По состоянию на 1 июля текущего года вклады в БВУ РК достигли почти 32 трлн тг. Рост в месячной динамике составил 1,9%. 15 из 21 банка страны продемонстрировали рост, остальные 6 – снижение.

Наибольший месячный рост объема вкладов среди крупнейших банков страны продемонстрировал Bank RBK: сразу плюс 9,1% (или плюс 93,6 млрд тг), сообщает ranking.kz.

Рост вкладов в Bank RBK отмечен как в корпоративном (плюс 12,8% за месяц), так и в розничном сегменте (плюс 4%). У банка имеется широкая линейка продуктов для бизнеса и населения. Среди розничных вкладов с высокими ставками, в частности, выделяется сберегательный депозит Safe. ГЭСВ в национальной валюте достигает 17,2%. Открыть депозит можно через мобильное приложение My RBK или в любом отделении банка.

Вторую строчку по месячному росту вкладов среди топ-10 БВУ РК занял Kaspi Bank: плюс 8%. Замыкает тройку лидеров Евразийский Банк с ростом вкладов на 5%.

Фото: ranking.kz

Всего среди топ-10 БВУ 7 показали рост, 3 – снижение.

В целом, несмотря на внешние шоки и геополитическую неопределенность, банковский сектор страны демонстрирует устойчивость. Помимо месячного роста, в годовой динамике также отмечен заметный рост вкладов в БВУ РК: сразу плюс 20,7%. При этом за пять лет объем вкладов увеличился на 89,2%, а за десятилетие – и вовсе более чем в три раза.

Кроме того, вклады населения защищены системой обязательного гарантирования депозитов. Под защиту этой системы подпадают не только банковские вклады. Фондом гарантируются деньги на всех текущих счетах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включая платежные карточки, в пределах максимальной гарантированной суммы.

Таким образом, наблюдаемое впечатляющее увеличение объема вкладов свидетельствует о доверии вкладчиков к банковской системе Казахстана, а также о привлекательности депозитов как надежного инвестиционного инструмента. Подобный рост в период временной неопределенности и геополитических волнений говорит о стабильности и устойчивости БВУ РК.

Фото: ranking.kz

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 года.