Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения

Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:04 Фото: Bank RBK
Вклады населения в БВУ РК к июню текущего года достигли рекордных 20,9 трлн тг – на 2,1% больше, чем месяцем ранее. Кто лидирует в топовой десятке банков – держателей розничных депозитов?

С заметным отрывом в лидерах по месячному росту вкладов населения оказался Bank RBK: плюс 7,6%, до 464 млрд тг. Заметим, что это ожидаемо: на текущий момент среди ключевых фининститутов рынка у банка наиболее привлекательные ставки по самым доходным депозитам – сберегательным. Как сообщалось ранее, речь идет о продуктах SAFE и GRAND.

Тем временем совокупный объем вкладов банка в розничном и корпоративном сегментах достиг 1,1 трлн тг.

Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:04

Фото: ranking.kz

Второе место по месячному росту занял Bereke Bank: плюс 5,8%, до 492,8 млрд тг. Замыкает тройку лидеров Jusan Bank с ростом на 4%, до 763,4 млрд тг.

В плюсе среди фининститутов, входящих в топ-10, также оказались Halyk Bank (на 2,8%), Freedom Bank (на 2,6%), Банк ЦентрКредит (на 2,4%), ForteBank (на 2,1%) и Kaspi Bank (на 1,9%).

В целом, показатели банковского сектора достаточно позитивны: из десятки крупнейших банков сразу 8 показали рост портфеля вкладов физлиц, а в общем среди 21 БВУ РК в плюсе в месячной динамике оказались 16 банков.

Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:04

Фото: ranking.kz

За год объем вкладов физлиц в целом по сектору вырос на 20,2%. Примечательно, что доля депозитов населения в общем объеме вкладов в БВУ РК составила уже 58,1% против 55,5% годом ранее, 52,3% пять лет назад и 39,1% десятилетием ранее.

Таким образом, депозиты населения являются ключевым источником фондирования БВУ РК, и банки, успешно расширяющие влияние на этом рынке, показывают отличную динамику роста.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021

Читайте также

Новый способ контроля госбюджета: Нацбанк Казахстана сделал заявление по цифровому тенге
Новый способ контроля госбюджета: Нацбанк Казахстана сделал заявление по цифровому тенге
инвестиции, основной капитал, экономика
В каких регионах Казахстана снизились инвестиции в основной капитал
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
Курс доллара еще вырос на торгах 18 июля
Анастасия Московчук
Банки Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Какие пособия и соцвыплаты положены казахстанцам по инвалидности и потере кормильца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: