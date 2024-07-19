Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения

Вклады населения в БВУ РК к июню текущего года достигли рекордных 20,9 трлн тг – на 2,1% больше, чем месяцем ранее. Кто лидирует в топовой десятке банков – держателей розничных депозитов?

С заметным отрывом в лидерах по месячному росту вкладов населения оказался Bank RBK: плюс 7,6%, до 464 млрд тг. Заметим, что это ожидаемо: на текущий момент среди ключевых фининститутов рынка у банка наиболее привлекательные ставки по самым доходным депозитам – сберегательным. Как сообщалось ранее, речь идет о продуктах SAFE и GRAND.

Тем временем совокупный объем вкладов банка в розничном и корпоративном сегментах достиг 1,1 трлн тг.

Фото: ranking.kz

Второе место по месячному росту занял Bereke Bank: плюс 5,8%, до 492,8 млрд тг. Замыкает тройку лидеров Jusan Bank с ростом на 4%, до 763,4 млрд тг.

В плюсе среди фининститутов, входящих в топ-10, также оказались Halyk Bank (на 2,8%), Freedom Bank (на 2,6%), Банк ЦентрКредит (на 2,4%), ForteBank (на 2,1%) и Kaspi Bank (на 1,9%).

В целом, показатели банковского сектора достаточно позитивны: из десятки крупнейших банков сразу 8 показали рост портфеля вкладов физлиц, а в общем среди 21 БВУ РК в плюсе в месячной динамике оказались 16 банков.

Фото: ranking.kz

За год объем вкладов физлиц в целом по сектору вырос на 20,2%. Примечательно, что доля депозитов населения в общем объеме вкладов в БВУ РК составила уже 58,1% против 55,5% годом ранее, 52,3% пять лет назад и 39,1% десятилетием ранее.

Таким образом, депозиты населения являются ключевым источником фондирования БВУ РК, и банки, успешно расширяющие влияние на этом рынке, показывают отличную динамику роста.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021