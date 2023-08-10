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Законодательство РК

Улучшат экологию и починят дороги: как изменится Степногорск к 2027 году

Как изменят Степногорск к 2027 году Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана утвердило комплексный план по развитию города Степногорска на период 2023-2027 годов. В индустриальном центре Акмолинской области планируют отремонтировать ТЭЦ, привести в порядок дороги и улучшить экологическую ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 10 августа, комплексный план по социально-экономическому развитию Степногорска разработали для реализации президентских поручений. Документ предусматривает, что за четыре года в городе выполнят 83 мероприятия, связанных со строительством новых объектов здравоохранения, образования, спорта, а также с развитием промышленности и бизнеса, обеспечением занятости, восстановлением инфраструктуры.

Реализация плана до 2027 года обойдется примерно в 107 млрд тенге, из этой суммы более 62 млрд тенге составят частные инвестиции. Большую часть расходов (58,3 млрд тенге) потратят на поддержание жизнеобеспечивающей инфраструктуры (23 проекта). За счет частных инвестиций в городе планируют капитально отремонтировать ТЭЦ. Объем промышленного производства планируют обеспечить на уровне 550 млрд тенге, продукция обрабатывающей индустрии составит не менее 70%. Валовое производство продукции сельского хозяйства увеличат на 10%.

В Степногорске также откроют медицинский колледж, капитально отремонтируют и дооснастят центральную городскую больницу. Особое внимание уделят решению экологических проблем – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократят до 9,8 тысячи тонн. Кроме того, в Степногорске доведут до 90% долю городских дорог, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии (сейчас этот показатель составляет 74%).

В феврале президент Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблемы с теплоснабжением в Степногорске.

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