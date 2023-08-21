Токаев сообщил о возможных налоговых преференциях для вьетнамских инвесторов

Инвесторы, проявляющие интерес к реализации проектов в сферах нефте- и газопереработки, а также геологоразведки в Казахстане, могут получить налоговые льготы. Об этом президент РК сказал на встрече с главой вьетнамской компании Petrovietnam, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 августа, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонгом. Они обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии.

"Президент обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Хоанг Куок Выонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о проектах в энергетической и нефтехимической отраслях, которые сопровождает компания. Petrovietnam – один из крупных игроков в нефтегазовой промышленности Юго-Восточной Азии, консолидированные активы компании составляют 40 млрд долларов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обсудил возможность открытия торгово-логистического центра с главой вьетнамской компании SOVICO Group.