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Законодательство РК

Токаев сообщил о возможных налоговых преференциях для вьетнамских инвесторов

Токаев сообщил о возможных налоговых льготах для инвесторов из Вьетнама Фото: akorda.kz
Инвесторы, проявляющие интерес к реализации проектов в сферах нефте- и газопереработки, а также геологоразведки в Казахстане, могут получить налоговые льготы. Об этом президент РК сказал на встрече с главой вьетнамской компании Petrovietnam, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 августа, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонгом. Они обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии.

"Президент обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Хоанг Куок Выонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о проектах в энергетической и нефтехимической отраслях, которые сопровождает компания. Petrovietnam – один из крупных игроков в нефтегазовой промышленности Юго-Восточной Азии, консолидированные активы компании составляют 40 млрд долларов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обсудил возможность открытия торгово-логистического центра с главой вьетнамской компании SOVICO Group.

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