Налоговые преференции смогут получить казахстанские инвесторы, развивающие науку

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" по вопросам науки, который предусматривает налоговые преференции для частных инвесторов, развивающих науку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя Комитета по социально-культурному развитию Асхата Аймагамбетова, законопроект направлен на стимулирование развития науки и повышение эффективности научно-технической деятельности в Казахстане. Кроме того, предоставление налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций на научно-исследовательские, научно-технические работы и опытно-конструкторские работы, проекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

"Законопроектом предлагаются изменения, направленные на стимулирование инвестиций в сферу научной и научно-технической деятельности, создание благоприятных условий для развития науки и вовлечение в научную и инновационную деятельность субъектов предпринимательства. В частности, проектом закона предусматривается уменьшение налогооблагаемого дохода на 50% от суммы отнесенных на вычеты при проведении научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ", – объяснил Асхат Аймагамбетов.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон "О науке и технологической политике", в который вошли поправки по расширению социальной поддержки научных работников.

