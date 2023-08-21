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Квазигосударственные компании Казахстана больше не обязаны продавать 30% валютной выручки

Компании квазигоссектора больше не обязаны продавать 30% валютной выручки Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана разрешило компаниям квазигосударственного сектора не продавать 30% валютной выручки. Соответствующую норму временно приостановили, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Национального банка РК от 21 августа, норму об обязательной продаже 30% валютной выручки приостановили до 1 января 2025 года.


"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы", – пояснили в Нацбанке.

Требование о непременной продаже части валютной выручки казахстанскими компаниями квазигоссектора впервые применили в 2020 году. Изначально объем продажи валюты составлял 75% от выручки. В феврале 2023 года этот показатель снизили до 50%, в июле – до 30%.

Ранее стало известно, зачем Нацбанк в июне купил 240 млн долларов на биржевых торгах.

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Никита Дробны
Нацбанк РК
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