Мораторий на создание квазигосударственных компаний ввели в Казахстане

Правительство приняло постановление от 21 августа 2024 года "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.

Исключение составляют:

необходимость обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

особые случаи по прямым поручениям Президента РК.

Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.

Напомним, субъектами квазигосударственного сектора являются государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.