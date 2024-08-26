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Законодательство РК

Мораторий на создание квазигосударственных компаний ввели в Казахстане

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:58 Фото: Zakon.kz
Правительство приняло постановление от 21 августа 2024 года "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.

Исключение составляют:

  • необходимость обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
  • особые случаи по прямым поручениям Президента РК.

Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.

Напомним, субъектами квазигосударственного сектора являются государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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