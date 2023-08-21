Токаев: Я твердо намерен поддержать присутствие вьетнамского бизнеса в Казахстане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Мин Чинем. Стороны обсудили основные направления сотрудничества между странами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 21 августа, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что ранее провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом по ключевым вопросам сотрудничества.

"Сегодня утром у меня состоялись очень продуктивные переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом. Мы достигли очень важных договоренностей, которые будут способствовать укреплению наших отношений и сотрудничества во многих областях. У меня также были встречи с вьетнамскими бизнесменами. Я твердо намерен поддержать их присутствие на казахстанском рынке. Мы будем содействовать их деятельности в Казахстане, поскольку искренне заинтересованы в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в нашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества послужит одним из инструментов активизации взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, технологий, сельского хозяйства, туристической индустрии, логистики.

Фам Минь Чинь также отметил, что визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам поможет развитию двустороннего сотрудничества. Он сообщил, что вьетнамские власти рассчитывают обсудить с президентом Казахстана дальнейшие способы укрепления и углубления отношений в различных сферах.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможных налоговых преференциях для вьетнамских инвесторов.