Один из регионов Казахстана может обзавестись вьетнамским побратимом

В ходе своего визита во Вьетнам президент Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем провинциального комитета и главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 22 августа в пресс-службе Акорды, глава государства обсудил с Нгуеном Ань Туаном перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с провинцией Бакнинь, являющейся интеллектуально-производственным хабом Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии. В целях расширения всестороннего межрегионального взаимодействия президент предложил установить побратимские отношения между провинцией Бакнинь и одним из регионов Казахстана", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о привлечении инвестиций, развитии инноваций, работе специальных промышленных и экономических зон, а также о производстве критически важного сырья и полупроводников.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пообещал поддержать присутствие вьетнамского бизнеса в Казахстане.