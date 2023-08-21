В Казахстане стали меньше производить ювелирных изделий

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, объем производства ювелирных и аналогичных изделий уменьшился на 15,1%, сообщает Zakon.kz.

За январь-июль 2023 года казахстанские компании произвели ювелирных и аналогичных изделий на 677,8 млн тг. Для сравнения: за тот же период прошлого года было изготовлено изделий на 798,8 млн тг.

По итогам июля этого года стоимость ювелирных изделий и часов в Казахстане в годовом выражении выросла на 4,1%. В том числе золотые обручальные кольца подорожали на 2,8%, наручные часы — на 12,5%.

В апреле были приведены данные, что цены на ювелирные изделия выросли сразу на треть за год, а обручальные кольца и вовсе подорожали на 36%.