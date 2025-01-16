Профессиональный стандарт по производству ювелирных изделий утвердили в Казахстане

Министр промышленности и строительства РК приказом от 6 января 2025 года утвердил профессиональный стандарт "Производство ювелирных и аналогичных изделий", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт разработан с целью обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства ювелирных изделий.

Стандарт распространяется на поточное и эксклюзивное изготовление ювелирных и аналогичных изделий из драгоценных материалов, их ремонт и художественная реставрация.

Документ содержит перечень карточек профессий:

Инженер-технолог — 6 уровень ОРК.

Ювелир — 2 уровень ОРК.

Ювелир — 3 уровень ОРК.

Инкрустатор — 3 уровень ОРК.

Позолотчик художественных изделий (ювелирные изделия) — 2 уровень ОРК.

Позолотчик художественных изделий (ювелирные изделия) — 3 уровень ОРК.

Приемщик драгоценных металлов и сырья — 3 уровень ОРК.

Контролер художественных изделий (ювелирные изделия) — 2 уровень ОРК.

Контролер художественных изделий (ювелирные изделия) — 3 уровень ОРК.

Монтировщик изделий из драгоценных металлов — 3 уровень ОРК.

Наладчик оборудования в производстве драгоценных металлов — 3 уровень ОРК.;

Литейщик художественных изделий — 3 уровень ОРК.;

Инкрустатор — 2 уровень ОРК.

Приемщик драгоценных металлов и сырья — 2 уровень ОРК.

Монтировщик изделий из драгоценных металлов — 2 уровень ОРК.

Наладчик оборудования в производстве драгоценных металлов — 2 уровень ОРК.

Литейщик художественных изделий — 2 уровень ОРК.

В каждой карточке описывается, какое образование должно быть у специалиста, его навыки, умения и знания, а также требования к личностным компетенциям и многое другое.

Приказ вводится в действие с 26 января 2025 года