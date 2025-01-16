Профессиональный стандарт по производству ювелирных изделий утвердили в Казахстане
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Министр промышленности и строительства РК приказом от 6 января 2025 года утвердил профессиональный стандарт "Производство ювелирных и аналогичных изделий", сообщает Zakon.kz.
Профессиональный стандарт разработан с целью обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях и применяется в сфере производства ювелирных изделий.
Стандарт распространяется на поточное и эксклюзивное изготовление ювелирных и аналогичных изделий из драгоценных материалов, их ремонт и художественная реставрация.
Документ содержит перечень карточек профессий:
- Инженер-технолог — 6 уровень ОРК.
- Ювелир — 2 уровень ОРК.
- Ювелир — 3 уровень ОРК.
- Инкрустатор — 3 уровень ОРК.
- Позолотчик художественных изделий (ювелирные изделия) — 2 уровень ОРК.
- Позолотчик художественных изделий (ювелирные изделия) — 3 уровень ОРК.
- Приемщик драгоценных металлов и сырья — 3 уровень ОРК.
- Контролер художественных изделий (ювелирные изделия) — 2 уровень ОРК.
- Контролер художественных изделий (ювелирные изделия) — 3 уровень ОРК.
- Монтировщик изделий из драгоценных металлов — 3 уровень ОРК.
- Наладчик оборудования в производстве драгоценных металлов — 3 уровень ОРК.;
- Литейщик художественных изделий — 3 уровень ОРК.;
- Инкрустатор — 2 уровень ОРК.
- Приемщик драгоценных металлов и сырья — 2 уровень ОРК.
- Монтировщик изделий из драгоценных металлов — 2 уровень ОРК.
- Наладчик оборудования в производстве драгоценных металлов — 2 уровень ОРК.
- Литейщик художественных изделий — 2 уровень ОРК.
В каждой карточке описывается, какое образование должно быть у специалиста, его навыки, умения и знания, а также требования к личностным компетенциям и многое другое.
Приказ вводится в действие с 26 января 2025 года
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