Цены на нефть упали до месячного минимума на фоне проблем в мировой экономике

Стоимость барреля нефти марки Brent упала на этой неделе до месячного минимума в 82 доллара из-за рецессии в экономике развитых стран, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 21 августа, баррель нефти марки Brent торговался по 84,46 доллара, временами доходя до 85,86 доллара. Во вторник бочка "черного золота" уже стоила 84,03 доллара, снизилась в среду в цене до 83,21 доллара, иногда в этот день трейдеры просили за нее 81,94 доллара. В четверг стоимость барреля составила 83,08 доллара, падая временами до 81,97 доллара.

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Аналитики рассказали о причинах нынешнего падения нефтяных котировок.



Экономическая турбулентность

По мнению аналитика "Финам" Александра Потавина, цена барреля "черного золота" достигла месячного минимума в 82 доллара на фоне слабых экономических данных из ключевых экономик стран Европы.

"Медленное охлаждение нефтяных цен, наблюдаемое с начала недели, получило поддержку в виде слабой статистики, касающейся производственной активности в Европейском союзе. Индексы менеджеров по закупкам, обнародованные в середине недели, продемонстрировали ухудшение экономик нескольких западных государств", – сообщил корреспонденту Zakon.kz Александр Потавин.

В итоге падение цен на нефть наблюдается уже несколько дней подряд. На смену ранее опубликованным данным о слабом экономическом росте в Китае – крупнейшем импортере нефти – пришли слабые индексы PMI за август. Это касается Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Япония сообщила о сокращении производственной активности третий месяц подряд. Теперь, помимо довольно низких показателей в промышленности, в ряде развитых стран добавляется новый тренд – ухудшение ситуации в секторе услуг.

Согласен с экспертом и финансовый аналитик Арман Бейсембаев, отмечающий, что цены на нефть снижаются из-за рецессии в европейской экономике.

"Наблюдается спад в Германии, Голландии и в других странах. Поступают и тревожные "звоночки" из КНР, что прежнего роста экономики в 9% там уже не будет. Хорошо, если удастся достичь 4%, а для Китая это очень мало на самом деле. Значит, Поднебесная будет покупать меньше нефти, и есть вероятность появления ее профицита и дальнейшего снижения цен", – считает аналитик.

Информация про запас

Оказала определенное давление на нефтяные котировки и информация о запасах "черного золота" в Штатах. По данным американского Министерства энергетики, нефтяные запасы в США уменьшились на 6,14 млн баррелей до 433,528 млн баррелей, хотя прогнозировалось их снижение всего на 2,9 млн баррелей.

При этом наблюдается рост запасов бензина на 1,47 млн баррелей до 217,626 млн баррелей при прогнозе снижения этой цифры до 0,89 млн барреля. Также увеличились запасы дистиллятов на 0,95 млн баррелей – до 116,688 млн баррелей.

Главным же стало то, что объемы добычи нефти в Штатах увеличились на 100 тыс. баррелей – до 12,8 млн баррелей в сутки. Тем самым показатели добычи растут уже третью неделю подряд. Причем выросли за неделю на 594 тыс. баррелей и американские стратегические нефтяные резервы, составляющие сейчас 348,95 млн баррелей.

По словам Армана Бейсембаева, последние данные говорят о том, что Штаты снова начали накапливать свои стратегические запасы нефти.

"Эта "кубышка" использовалась правительством США для товарных интервенций, чтобы "разрулить" прошлогоднюю ситуацию с высокими ценами на энергоресурсы, когда Штаты начали выкидывать на рынок дополнительные объемы нефти для снижения стоимости "черного золота". И сейчас они снова начали пополнять свои стратегические запасы, на тот случай, если опять придется сбивать цены", – подчеркнул аналитик.

Увеличить, чтобы уменьшить

Другой причиной уменьшения цен на нефть стало увеличение объемов поставок энергоносителей из Ирана и Венесуэлы.

Александр Потавин рассказал, что Иран, освободившись от обязательств по сделке альянса ОПЕК+, планирует к концу августа нарастить добычу до 3,4 млн баррелей в сутки.

"Это приблизит страну к ее пределу мощностей, составляющих 3,8 млн баррелей в сутки, хотя за последние несколько лет Иран уже увеличил добычу наполовину. Наряду с этим администрация Байдена ведет переговоры с Венесуэлой о смягчении санкций, которые препятствуют продаже ее нефти", – констатировал эксперт.

В свою очередь Арман Бейсембаев сообщил, что Штаты начинают договариваться с Ираном о наращивании добычи. Также они налаживают отношения с Венесуэлой, куда сейчас заходят американские компании, выгнанные оттуда в свое время.

"Иран будет наращивать объемы добычи, что неизбежно приведет к ее избытку, а значит, цена "черного золота" упадет. Чтобы этого не допустить, Саудовской Аравии с Россией опять придется сокращать свою добычу. И теоретически этот процесс может продолжаться бесконечно", – поделился мнением Арман Бейсембаев.

Между тем растет добыча энергоносителей и в Канаде – на 175 тыс. баррелей в сутки в нынешнем году и на 200 тыс. баррелей в сутки в следующем году. Присоединение к существующим месторождениям нефтеносных песков или расширение производственных площадок нефтяными компаниями страны сможет увеличить добычу на 8% к 2025 году. Несмотря на последствия лесных пожаров в западной провинции Альберта (самый крупный нефтедобывающий регион Канады) в начале этого года, крупные производители нефти нарастят объемы добычи до конца года, а также в среднесрочной перспективе.

К слову, в прошлом году Канада добывала 4,86 млн баррелей в сутки. Аналитики теперь ожидают, что объем добычи вырастет в 2023, 2024 и 2025 годах, поскольку компании наращивают добычу на новых и сопутствующих объектах в нефтеносных песках Альберты.

Ценный прогноз

Говоря о возможных ценах на нефть, Александр Потавин отметил, что в первой половине августа стоимость нефти марки Brent вышла в район 88 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем за последние полгода.

"Из-за накопившейся перекупленности сейчас цены на нефть умеренно корректируются. По нашему прогнозу, во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции за счет искусственно созданного дефицита нефти в мире и будут торговаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель", – сказал эксперт.

По мнению Армана Бейсембаева, цены на нефть нашли сейчас некий равновесный уровень в коридоре от 70 до 90 долларов за баррель. Он считает, что в целом ситуация сбалансированная, потому как основные потребители нефти испытывают проблемы с экономикой, а если нет роста экономики, то отсутствуют и предпосылки для увеличения потребления энергоресурсов, следовательно, и роста цен на них.