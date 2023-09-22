Стоимость нефти снижается из-за проблем в китайской экономике

Цены на нефть марки Brent на нынешней неделе достигли отметки почти в 96 долларов за баррель, но упали до 93 долларов на фоне тревоги инвесторов по поводу состояния экономики Китая, ставшего одним из крупнейших потребителей энергоресурсов, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 18 сентября, баррель нефти марки Brent торговался по 94,43 доллара. Во вторник его цена выросла до 95,96 доллара, снизившись в среду до 93,53 доллара. В четверг стоимость "черного золота" составила 93,25, временами достигая 92,20 доллара за бочку. В пятницу нефть вновь подросла до 93,88 доллара за баррель.

Фото: Investing

Среди причин подобного снижения стоимости "черного золота" аналитики называют несколько факторов.

Нервозное ожидание

По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, пессимизма рынку нефти добавило снижение импорта энергоносителей в Китае. Так, этот показатель в августе составил 1,4 млн тонн нефти, что на 8% меньше июльского уровня. И это второй месяц снижения подряд, так как в июне импорт составил целых 2,7 млн тонн.

"Состояние китайской экономики продолжает тревожить инвесторов, несмотря на ряд стимулирующих мер, принятых китайским правительством и монетарными властями". Мурат Кастаев

Также, по его словам, высокие цены на нефть могут помешать мировым Центробанкам побороть глобальную инфляцию, которая только идет на спад. В дополнение некоторую нервозность рынок испытал после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и риске войны, которая может негативно повлиять как на нефтедобычу самого Азербайджана, так и на транзит казахстанской нефти.

Ставки не меняются

Негативно отреагировали нефтяные рынки и на информацию о ставке ФРС США. В минувшую среду Федрезерв оставил ставку без изменений на уровне 5,25-5,50%. При этом рынку был дан сигнал, что по причине высокой инфляции в Штатах ФРС до конца года вновь может пойти на повышение ставки. Также глава ФРС Пауэлл выразил надежду, что экономика США пройдет через "мягкую посадку" и удержится от рецессии.

"Тем не менее рынки пришли к мнению, что новое повышение ставки все же будет, а значит, индекс доллара США вырастет, и цены на сырье, номинированные в американской валюте, снизятся". Мурат Кастаев

С ним согласен и аналитик "Финам" Александр Потавин, отметивший, что прогноз по ставке на 2023 год остался, как и прежде, на отметке 5,5-5,75%, что подразумевает еще одно ее повышение в нынешнем году. Наряду с этим повысился прогноз по ставке на следующий год с 4,6% до 5,1%, что говорит о более продолжительном периоде высоких ставок, чем это планировалось ранее.

"Индекс доллара после заседания ФРС пошел вверх, а фондовые индексы и цены на драгметаллы, наоборот, снизились. Это также негативно повлияло на стоимость нефти. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent потеряли около 0,9%". Александр Потавин

Запасов все меньше

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывала статистика Министерства энергетики США о запасах "черного золота" в стране. По информации ведомства, нефтяные запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 2,14 млн баррелей и составляют теперь 418,456 млн баррелей, хотя прогнозировалось их снижение на 2,2 млн баррелей.

При этом запасы бензина в Штатах стали меньше на 0,83 млн баррелей, снизившись до показателя в 219,476 млн баррелей, в то время как ожидался их рост на 0,32 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,87 млн баррелей до 119,666 млн баррелей. А добыча нефти в стране осталась прежней на отметке 12,9 млн баррелей в сутки. Таким образом, снижение американских запасов энергоносителей сохраняет нефтяные котировки от серьезной просадки.

"Падение запасов в Штатах случилось из-за масштабного экспорта нефти. В свою очередь причиной уменьшения запасов бензина и дизельного топлива стало ежегодное техническое обслуживание американских нефтеперерабатывающих заводов, которое происходит осенью". Александр Потавин

Искусственный дисбаланс

Существенную поддержку ценам на энергоносители оказывают действия стран ОПЕК по добровольному сокращению нефтедобычи. Александр Потавин считает, что тревоги по поводу снижения спроса на энергоресурсы со стороны государств с развитой экономикой пока не подтверждаются. Наоборот, потребность в нефти постоянно увеличивается.

"Несмотря на рост спроса на нефть, Саудовская Аравия принимает решение сократить объемы добычи на один миллион баррелей в сутки. В свою очередь данный искусственно возникший дисбаланс между спросом и предложением стал причиной дефицита "черного золота", и, следовательно, помог ценам продолжить расти". Александр Потавин

Между тем эксперты банка Goldman Sachs считают, что Саудовская Аравия постепенно отменит решение о сокращении добычи со второго квартала следующего года. При этом эксперты говорят о том, что в 2024 году сохранится сокращение нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, о котором договорились саудиты с другими членами ОПЕК+.

Как отразится ситуация на нефтяном рынке на Казахстане

По словам Мурата Кастаева, для Казахстана ситуация на нефтяном рынке остается положительной, хотя страна остро нуждается в экспортной выручке для финансирования предложенной президентом Токаевым плана развития экономики.

"Средняя цена за текущий год составляет около 83 долларов, что почти соответствует заложенным в госбюджет РК планам. Что касается перспективы нефтяных цен, то стоит отметить, что цены на нефть превысили отметку в 90 долларов слишком рано, и мы ожидали коридор 90-100 долларов лишь в 4 квартале". Мурат Кастаев

Эксперт прогнозирует, что котировки вновь сползут в диапазон 80-90 долларов и возобновят рост в конце осени, когда станет ясно, угрожает ли рецессия США и Китаю, завершила ли ФРС цикл повышения ставок и снижается ли инфляция в крупнейших мировых экономиках.