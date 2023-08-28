Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков

Казахстанские производители семечек подсолнечника столкнулись с большими убытками. Несмотря на то, что их склады в буквальном смысле забиты семенами, товар не удается продать по выгодным ценам, сообщает Zakon.kz.

Причиной этому послужило введение с 4 февраля этого года экспортных пошлин на вывоз семян с территории страны в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну.



Фермеры отмечают, что изначально не были согласны с размерами сборов, но их мнение никто не учитывал. Они считают, что это больше выгодно казахстанским маслозаводам, поэтому просят власти отменить экспортную пошлину.

Фото: из архива фермеров СКО

К слову, данный вопрос неоднократно выносился на заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, но из-за расхождения данных по запасу семечек в стране его постоянно переносили. Однако, по прогнозам Зернового союза Казахстана, с учетом предстоящего урожая подсолнечника, а также импорта семян семечек казахстанскими маслозаводами из России, на внутреннем рынке осенью будет более 1,5 млн тонн. Из которых около 1 млн тонн уйдет на переработку, часть – на корм и семена, и более 450 тыс. тонн еще останется.



Поэтому сейчас казахстанские производители семечек вынуждены продавать товар местным перерабатывающим маслозаводам по самым минимальным ценам.

Фото: из архива фермеров СКО

Фермеры Западно-Казахстанской области заявили, что стоимость семян подсолнечника в этом году уже снизилась со 150 тыс. тенге за тонну до 120 тыс. тенге. Таким образом, приблизительные потери аграриев составят около 54 млрд тенге.



При этом расходы на 1 га посевов, по данным сельхозпроизводителей из Западного Казахстана, составляют не менее 140 тыс. тенге, в том числе различные выплаты, закупка удобрений и средства от вредителей. А с учетом засушливого лета в этом году ожидаются и значительные убытки по урожаю.

Такая же ситуация и у аграриев Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей. Так, фермеры СКО рассказали, что в январе отдали маслозаводу 1700 тонн семян подсолнечника в долг, им обещали расплатиться в течение двух месяцев, но они до сих пор ждут свои деньги.

"Все наши трудности начались после введения пошлины. К примеру, в прошлом году были квоты на вывоз, был спрос на семечку, и мы продали товар по хорошей цене в Китай, Узбекистан. В этом году я звонил нашим маслозаводам, но им не нужны семечки. Не знаем, что делать. А сейчас говорят, что вообще запрет введут, тогда нам конец", – поделился фермер Талғар Токеев.

Фото: из архива фермеров СКО

И пока власти не обратят внимание на эту проблему, казахстанским фермерам придется считать убытки и планировать сокращение посевов подсолнечника в следующем году.

