"Серые схемы и перекупщики": в МСХ ответили производителям семечек на жалобы из-за убытков

28 августа чиновники заявили, что экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали жалобы аграриев на большие убытки при реализации семечек подсолнечника, сообщается на сайте ведомства.

Растениеводы посетовали, что их склады в буквальном смысле забиты семенами, но товар не удается продать по выгодным ценам. Причиной этому послужило введение с 4 февраля этого года экспортных пошлин на вывоз семян с территории страны в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну. Они просят власти отменить экспортную пошлину. Этот важный вопрос в МСХ обсудили отраслевые эксперты за круглым столом на площадке Службы центральных коммуникаций.

По мнению замдиректора Департамента агропромышленных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Шаймердена Ахметова, экспортная таможенная пошлина способствует загрузке отечественных маслозаводов, тем самым обеспечивая достаточное производство такого социально значимого продукта, как подсолнечное масло.

"Если переработчик не берет семена подсолнечника у фермера по желаемой цене, то он может отправлять их на экспорт с уплатой таможенных пошлин. Почему вводились эти ограничения? Поскольку имеется большой спрос на семечко и была угроза, что вывезут больше, чем следует. Это решение было связано с продовольственной безопасностью, поскольку растительное масло входит в перечень социальных продуктов питания", – пояснил Шаймерден Ахметов.

При этом мера эта не является запретительной или убыточной, поскольку, по данным статистики, последние два месяца экспортируется около 18-20 тыс. тонн семян подсолнечника, добавил Ахметов. Он также подчеркнул, что установление таможенной пошлины обеспечивает баланс между интересами производителя и переработчиков.

С мнением представителя МСХ согласился и глава Ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана. По словам Ядыкара Ибрагимова, казахстанские фермеры, жалующиеся на экспортную пошлину подсолнечного масла, в первую очередь страдают от трейдеров и перекупщиков.

"Мы видим интерес трейдеров. Кто зарабатывает на продаже семян подсолнечника? Только перекупщики. Кто делает серые схемы? Только перекупщики. На середину июля остатки семян подсолнечника у аграриев составили около 100 тыс. тонн. Это яркий показатель того, что внутри рынка это все перерабатывается и никаких больших переходящих остатков в стране нет", – отметил Ибрагимов.

Глава Ассоциации также подчеркнул, что сегодня производители смогли обеспечить Казахстан подсолнечным маслом и стабилизировать цены. Основной задачей, стоящей перед фермерами и производителями масла, является увеличивать объемы готовой продукции и поставлять на соседние рынки именно масло, а не семена подсолнечника.

Сегодня в республике действуют 54 предприятия, которые выпустили 537,1 тыс. тонн масла по итогам прошлого года.

Казахстанские производители семечек жалуются на миллиардные убытки. Фермеры отмечают, что изначально не были согласны с размерами сборов, но их мнение никто не учитывал.

