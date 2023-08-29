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Законодательство РК

Проект трехлетнего бюджета поддержали в правительстве Казахстана

Проект трехлетнего бюджета поддержали в правительстве Казахстана Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана поддержало проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы. Документ направят на рассмотрение Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что проект республиканского бюджета на трехлетний период направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики.

"Рост валового внутреннего продукта в 2024-2026 годах прогнозируется на уровне 5,3-6%. Среднегодовой уровень инфляции планируется на уровне 6-8% в 2024 году со снижением до 5% в 2026 году. Доходы республиканского бюджета в 2024 году увеличатся на 1,5 трлн тенге или на 10,2% в сравнении с утвержденными доходами в текущем году. Гарантированный трансферт определен с учетом минимальной цены на нефть и не будет превышать объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора", – заявил он.

При этом, по словам главы правительства, расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции.

"В целом, проект бюджета сбалансирован. Как и в предыдущие годы, он остается социальным. На социальную сферу в 2024 году предусмотрено 9,9 трлн тенге. В реальном секторе экономики приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация. В целом, расходы данного блока планируются в 2024 году в сумме 2,8 трлн тенге. Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств", – отметил Алихан Смаилов.

В завершение он предложил одобрить озвученные походы и проголосовать за данные законопроекты и проект указа.

Премьер-министр также поручил министерствам нацэкономики и финансов совместно с аппаратом правительства обеспечить внесение законопроектов и прогноза социально-экономического развития в Парламент.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил о росте социальных расходов государства.

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