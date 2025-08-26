Пенсии, пособия и стипендии: проект трехлетнего бюджета одобрили в правительстве

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на заседании правительства 26 августа 2025 года представил основные параметры проекта республиканского бюджета на 2026-2028 годы. Документ в Кабмине одобрили и направили в Парламент, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев подчеркнул, что проект бюджета разработан на основании Прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.

"Поступления на 2026 год составят 23,1 трлн тенге, или 12,6% к ВВП, с увеличением к 2028 году до 27,6 трлн тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда ежегодно определен в размере 2,8 трлн тенге. Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением с 2,5% к ВВП в 2026 году до 0,9% к ВВП к 2028 году", – добавил он.

Расходы с учетом доходов и дефицита бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года и до 29,7 трлн тенге к 2028 году.

"Расходы республиканского бюджета на 2026 год планируются с увеличением на 2 трлн тенге по сравнению с текущим годом. Бюджет следующего года сбалансирован впервые без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда и остается социально ориентированным с заметным наращиванием мер господдержки в реальном секторе. При этом проведена работа по оптимизации и приоритезации расходов. Доля текущих базовых расходов к общим расходам снижена с 15% до 12,3%", – подчеркнул глава Минфина.

Отмечается, что бюджет остается социально ориентированным: уровень расходов на социальную сферу составил 38,7% к общему объему расходов путем пересмотра ряда расходов.

"Расходы, стимулирующие рост экономики, увеличились с 10,9% до 16,1% и составили 4 трлн 470 млрд тенге. Планируется выделение средств в размере 1 трлн тенге через АО "НУХ "Байтерек" на страновые проекты, которые будут иметь непосредственное влияние на развитие регионов", – добавил министр.

Расходы социальной сферы составили 10 трлн 725 млрд тенге. В этих расходах учтены индексация социальных выплат на 10% (средний уровень инфляции) и рост контингента получателей пенсий и пособий на 288 тыс. человек. Запланированы расходы на повышение стипендий, а также на увеличение контингента обучающихся на 19 392 человек.

Документом увеличены расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2026 год – они составят 3 трлн 626 млрд тенге.

На агропромышленный комплекс направляется 732 млрд тенге, включая субсидирование АПК, развитие инфраструктуры хранения и переработки. Финансирование нацелено на обеспечение продовольственной безопасности и технологическое обновление отрасли.

На транспортную инфраструктуру предусмотрены средства в объеме 855 млрд тенге.

Расходы силового блока на 2026 год предусмотрены свыше 3 трлн тенге, с увеличением на 335 млрд тенге к плану текущего года, доля в общих расходах составит почти 11%.

Кроме того, в проекте республиканского бюджета объем субвенции на 2026 год составляет 5,1 трлн тенге, 2027 год – 6,4 трлн тенге, 2028 год – 6,8 трлн тенге.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, как будет развиваться экономика страны в ближайшие годы.