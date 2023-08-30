Экспертное мнение: аксиома любых политических реформ – эффект в экономическом плане

Казахстан еще находится на пути реформ, причем не только в политическом, но и в экономическом плане. Как отметили эксперты в комментариях Zakon.kz в День Конституции, любые политические шаги должны дать эффект в экономическом плане, в этом заключается аксиома проводимых в стране реформ.

Казахстан нацелен на то, чтобы иметь конкурентоспособную и диверсифицированную рыночную экономику, которая может реагировать и адаптироваться к изменяющейся глобальной окружающей среде и обеспечить высокий уровень жизни для своих граждан. На сегодняшний день в связи с тем, что мир переходит в турбулентное состояние, а мировую экономическую систему штормит, Казахстану нужно создать законодательные и иные предпосылки, чтобы наша экономика могла развиваться в позитивном русле. Для поддержания экономического прогресса, преодоления возникших рисков и улучшения благосостояния Казахстан вынужден решать целый ряд задач, чтобы сделать свою экономику гибкой для структурных преобразований, что, собственно, и происходит. Эксперты отмечают, что изменения, которые были внесены в Конституцию РК референдумом 2022 года, успешно реализуются.



Первый шаг сделан

По мнению члена Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Казахстана VIII созыва Ирины Смирновой, за сравнительно небольшой период действительно было сделано немало.





"Земля, ее недра, природа... принадлежат народу. Первый шаг сделан и в выплатах по проекту "Нацфонд – детям", предполагающему отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Возвращаются земли страны в госсобственность". Ирина Смирнова

Депутат также напомнила, что и на политическом поле страны произошли существенные изменения:

выборы в Мажилис Парламента, причем с возвратом к мажоритарной системе и снижением проходного порога, что в свою очередь позволило расширить состав партий;

возвращение Конституционного суда, который рассматривает конституционное соответствие законов. За короткое время часть норм была пересмотрена в интересах граждан и др.

"И это только несколько примеров работы новых поправок в Конституцию. Но все эти новые возможности влияют на жизнь страны и граждан в целом, как и на экономический климат. Ведь доверие, которое возникает между народом и государством, дает уверенность в развитии бизнеса, в инвестировании средств в развитие страны". Ирина Смирнова

В свою очередь член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК VIII созыва Ерлан Саиров отметил, что конституционная реформа имела большое значение для дальнейшего социально-экономического развития нашей страны.

"Любые политические шаги должны дать эффект в экономическом плане, в этом заключается аксиома любых политических реформ. На сегодняшний день главным вопросом дальнейшего развития Казахстана является демонополизация. Для того чтобы "пошла кровь" в экономику страны, нужно, чтобы уровень концентрации экономических ресурсов был ослаблен". Ерлан Саиров

Депутат уверен, что конституционные реформы дают возможность демонополизации, поскольку после реформ были предприняты конкретные шаги законодательного уровня, в частности, закон о возврате незаконно сконцентрированного капитала, который уже вступил в силу.

"Думаю, что через 2-3 года мы будем иметь конкретные результаты от процесса демонополизации экономической сферы в нашей стране". Ерлан Саиров

Насколько сильна в Казахстане экономическая безопасность?

В ст. 61 п. 2. Конституции РК говорится об экономической безопасности страны. И данный пункт с точки зрения экспертов весьма важен. Экономическая безопасность является одним из главных приоритетов государства. В том числе и потому, что от экономической безопасности зависит повышение благосостояния казахстанцев.

В данном вопросе, по мнению Ирины Смирновой, актуальны такие моменты, как:

импорт многих товаров и продуктов;

сырьевая направленность экспорта вместо произведенных товаров;

активное участие государства в бизнесе вместо конкурентной среды;

кредитование бизнеса;

научные основы ведения бизнеса и многое другое.

С точки зрения Ерлана Саирова, главным условием для экономической безопасности страны является развитие отечественного производства.

"Мы должны в срочном порядке принять меры к тому, чтобы мы могли вылечиться от так называемой "голландской болезни". Только развивая обрабатывающую промышленность, глубоко диверсифицируя сельское хозяйство, мы можем достичь экономического суверенитета". Ерлан Саиров

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день многие страны мира переходят к модели собственного экономического суверенитета, и все стараются достичь самодостаточности в сфере сельского хозяйства и промышленности. Поэтому Казахстан тоже должен перейти к модели промышленной и сельскохозяйственной самодостаточности, поскольку в этом и есть основа создания системы экономической безопасности нашей страны.