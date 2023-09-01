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Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане

Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане Фото: unsplash
Казахстанские участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) могут вздохнуть спокойно. Об этом 1 сентября 2023 года заявили в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

"Национальной палате предпринимателей "Атамекен" удалось добиться установления нулевой ставки таможенного сбора за оформление товаров низкой стоимости (до 200 евро). Соответствующее Постановление Правительства было принято в августе", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте НПП РК "Атамекен".

В нацпалате напомнили, что с начала года по предписаниям транспортной прокуратуры участники ВЭД были вынуждены платить таможенные сборы по 20 тыс. тенге за каждый перечень и каждое заявление, подаваемые в упрощенном порядке в качестве декларации на товары. То есть за то, что ранее никогда не оплачивалось.

"Это приостановило все экспортно-импортные операции по низкостоимостным грузам курьерских компаний и оказало отрицательное влияние на работу отечественных интернет-магазинов".Пресс-служба НПП РК "Атамекен"

Как рассказала управляющий директор департамента таможенного администрирования нацпалаты Дина Мамашева, если оплачивать таможенный сбор не на уровне одной декларации, а на уровне количества индивидуальных накладных, то, если в одной партии товаров экспресс-доставки заявляется 500 накладных, то общая сумма таможенного сбора составит 10 млн тенге вместо 20 тыс.

Это, как отметила спикер, идет вразрез с международными стандартами.

"Поэтому для решения вопроса мы инициировали совещания сразу с несколькими госорганами, где доказали, что их действия неправомерны и рекомендовали внести изменения в постановление правительства. Мы рады, что были услышаны, и бизнес, в частности, курьерские компании и интернет-магазины, смогут спокойно работать".Дина Мамашева

По словам генерального директора DHL Express Казахстан Евгения Багдашкина, курьерская компания возобновила работу по доставке посылок из-за рубежа, в том числе в таком важном сегменте, как интернет-магазины.

"Прозрачность и предсказуемость таможенных требований имеют для экспресс-бизнеса первостепенное значение, так как он зависит от доставки товаров клиентам в определенное время. Мы рады, что благодаря национальной палате удалось преодолеть барьер в виде требования об уплате сборов за оформление упрощенных форм таможенных деклараций", – отметил спикер.

Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какие запреты на ввоз и вывоз товаров действуют в Казахстане.

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