Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Национальной палате предпринимателей "Атамекен" удалось добиться установления нулевой ставки таможенного сбора за оформление товаров низкой стоимости (до 200 евро). Соответствующее Постановление Правительства было принято в августе", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте НПП РК "Атамекен".
В нацпалате напомнили, что с начала года по предписаниям транспортной прокуратуры участники ВЭД были вынуждены платить таможенные сборы по 20 тыс. тенге за каждый перечень и каждое заявление, подаваемые в упрощенном порядке в качестве декларации на товары. То есть за то, что ранее никогда не оплачивалось.
"Это приостановило все экспортно-импортные операции по низкостоимостным грузам курьерских компаний и оказало отрицательное влияние на работу отечественных интернет-магазинов".Пресс-служба НПП РК "Атамекен"
Как рассказала управляющий директор департамента таможенного администрирования нацпалаты Дина Мамашева, если оплачивать таможенный сбор не на уровне одной декларации, а на уровне количества индивидуальных накладных, то, если в одной партии товаров экспресс-доставки заявляется 500 накладных, то общая сумма таможенного сбора составит 10 млн тенге вместо 20 тыс.
Это, как отметила спикер, идет вразрез с международными стандартами.
"Поэтому для решения вопроса мы инициировали совещания сразу с несколькими госорганами, где доказали, что их действия неправомерны и рекомендовали внести изменения в постановление правительства. Мы рады, что были услышаны, и бизнес, в частности, курьерские компании и интернет-магазины, смогут спокойно работать".Дина Мамашева
По словам генерального директора DHL Express Казахстан Евгения Багдашкина, курьерская компания возобновила работу по доставке посылок из-за рубежа, в том числе в таком важном сегменте, как интернет-магазины.
"Прозрачность и предсказуемость таможенных требований имеют для экспресс-бизнеса первостепенное значение, так как он зависит от доставки товаров клиентам в определенное время. Мы рады, что благодаря национальной палате удалось преодолеть барьер в виде требования об уплате сборов за оформление упрощенных форм таможенных деклараций", – отметил спикер.
Ранее в Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какие запреты на ввоз и вывоз товаров действуют в Казахстане.