Использовать дроны для доставки посылок и грузов поручил Токаев

Фото: Министерство обороны РК

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года высказался о перспективах использования беспилотников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул важность развития логистики и авиаперевозок. "Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объемы авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров", – сказал президент. По его словам, в условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологической продукции этот вид грузоперевозок является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. "Мы должны активно развивать авиахабы, обеспечивать их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом необходимо навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей. Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта – такие как специальные автомашины и дроны для доставки грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с очередным Посланием народу, поручил правительству разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: