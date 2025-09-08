#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Общество

Использовать дроны для доставки посылок и грузов поручил Токаев

Беспилотник, беспилотники, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:09 Фото: Министерство обороны РК
Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года высказался о перспективах использования беспилотников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул важность развития логистики и авиаперевозок.

"Несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов. Ранее я уже поручал удвоить объемы авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров", – сказал президент.

По его словам, в условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологической продукции этот вид грузоперевозок является высокодоходным и крайне востребованным сегментом.

"Мы должны активно развивать авиахабы, обеспечивать их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом необходимо навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей. Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта – такие как специальные автомашины и дроны для доставки грузов и посылок. Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с очередным Посланием народу, поручил правительству разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
