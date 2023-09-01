Президент недоволен темпами развития средних предприятий в стране
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Поддержать малый бизнес и активно развивать среднее предпринимательство, объединить "Дорожную карту бизнеса" с программой "Экономика простых вещей" предложил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы развития среднего предпринимательства недостаточны.
"Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его практически в "ручном режиме". В первую очередь, необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в "удобном" сегменте малого бизнеса. Правительству следует внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства".Касым-Жомарт Токаев
Президент обратил внимание на то, что в стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки.
"Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства заявил, что следует объединить программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, Токаев высказался о трансформации холдинга "Байтерек" и перезагрузке деятельности "Отбасы банка".
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