Президент недоволен темпами развития средних предприятий в стране

Поддержать малый бизнес и активно развивать среднее предпринимательство, объединить "Дорожную карту бизнеса" с программой "Экономика простых вещей" предложил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.

Выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы развития среднего предпринимательства недостаточны.

"Для успешного перехода на новую экономическую модель придется поднимать его практически в "ручном режиме". В первую очередь, необходимо устранить перекосы, сдерживающие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в "удобном" сегменте малого бизнеса. Правительству следует внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства". Касым-Жомарт Токаев

Президент обратил внимание на то, что в стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки.

"Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства заявил, что следует объединить программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, Токаев высказался о трансформации холдинга "Байтерек" и перезагрузке деятельности "Отбасы банка".