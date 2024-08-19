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Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здание Правительства РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 08:10 Фото: primeminister.kz
Правительством разработана и принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившая программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства, для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с пяти до трех лет. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.

Удалось расширить инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше одного млрд тенге. Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки – синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.

Всего за полгода действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса:

  • по субсидированию – 8 624 проекта на 566 млрд тенге;
  • по гарантированию – 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.

Помимо этого в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.

Ранее из резерва правительства выделили пять млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК в Мангистауской области.

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