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Восстановить Министерство транспорта поручил Токаев

Токаев поручил восстановить Министерство транспорта Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана поручил восстановить Министерство транспорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача.

"Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем Послании анонсировал создание нового министерства, которое будет решать вопросы водных ресурсов и ирригации.

За текстовой трансляцией Послания президента следите здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт
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Прямая трансляция Послания президента
Прямая трансляция Послания президента
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
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