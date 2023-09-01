Восстановить Министерство транспорта поручил Токаев
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу Казахстана поручил восстановить Министерство транспорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы государства, Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача.
"Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры", – поручил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем Послании анонсировал создание нового министерства, которое будет решать вопросы водных ресурсов и ирригации.
За текстовой трансляцией Послания президента следите здесь.
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