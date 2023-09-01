Прямая трансляция Послания президента

Фото: akorda.kz

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: