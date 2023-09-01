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Прямая трансляция Послания президента

Прямая трансляция Послания президента Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.


28 августа 2023 года председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан.

9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. 

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